Bu kuaföre HES Kodu olmadan girilmiyor
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Bu kuaföre HES Kodu olmadan girilmiyor

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:57
Bu kuaföre HES Kodu olmadan girilmiyor

Pandemi sürecinde hayati noktalardan biri olarak görülen HES Kodu uygulaması, Eskişehir'deki bir kuaför salonunda zorunlu hale geldi.

Pandemi sürecinde hayati noktalardan biri olarak görülen HES Kodu uygulaması, Eskişehir'deki bir kuaför salonunda zorunlu hale geldi.

Günlük hayatın birçok yerinde zorunlu hale getirilen HES kodu, özellikle vatandaşların toplu olarak yer aldığı alanlarda hayati önem taşıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet veya cep telefonundan gönderilen kısa mesajla alınan HES Kodu, virüsün bulaş riskine karşı tedbir alınmasını kolaylaştırıyor. Eskişehir'de Cool Hair Style adlı işletmenin sahibi kuaför Ekrem Kaçar, salona gelen müşterilere HES Kodu zorunluluğu getirerek hem kendi sağlıklarını hem de gelen diğer müşterilerin sağlığını koruma altına alıyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden müşterilerin HES Koduna bakarak risk durumlarını kontrol ettiklerini ifade eden Kaçar, "Günümüzde artık çoğu yerde HES Kodu isteniyor. Biz de salonumuzda müşterilerimizin ve bizlerin sağlığı için HES Kodu uygulamasına başladık. Kuaförler için bu durum zorunlu değil ama biz herkesin sağlığı için artık HES Kodu ile hizmet vermeye başladık. Müşterilerimiz ilk önce el dezenfeksiyon istasyonundan geçiyorlar. Daha sonra ateşi ölçülüyor ardından, telefonlarından e-Devlet uygulaması üzerinden, kısa mesaj ile ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bize kodunu gösteriyor. Biz de 'risksizdir' yazısını gördüğümüzde rahatlıkla içeri alıyoruz. Sonuçta bir salgın döneminden geçiyoruz. Hastalarımız var. Salonumuza Covid-19 pozitif biri gelebilir diye düşündük ve herkesin sağlığı için böyle bir önlem aldık. Burası temasın en çok yaşandığı yerlerden birisi. Bu sebeple HES Kodu bizim için şart oldu artık" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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