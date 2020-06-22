Bu kuaförde para bile dezenfekte ediliyor
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Bu kuaförde para bile dezenfekte ediliyor

- Bu kuaförde para bile dezenfekte ediliyor Aksaray'da korona virüse karşı tam teşekküllü olarak tedbirleri alan kuaför, dükkandaki her şeyi dezenfekte ediyor Aksaray'da korona virüse (Covid-19) karşı geniş tedbirler alan bir kuaför işletmecisi, dükkanda bulunan her şeyi dezenfekte ederken,...

22.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:15

- Bu kuaförde para bile dezenfekte ediliyor

Aksaray'da korona virüse karşı tam teşekküllü olarak tedbirleri alan kuaför, dükkandaki her şeyi dezenfekte ediyor

AKSARAY - Aksaray'da korona virüse (Covid-19) karşı geniş tedbirler alan bir kuaför işletmecisi, dükkanda bulunan her şeyi dezenfekte ederken, özel kıyafetleri ile tıraş ettiği müşterilerinden aldığı parayı bile dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse karşı Türkiye'de etkin bir mücadele devam ederken, birçok işletme sahibi de kendi imkanları doğrultusunda geniş sağlık tedbirleri alarak mücadeleye destek veriyor. Aksaray'da kuaför işletmecisi Bahadır Kulaksız da korona virüse karşı aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor. En üst seviyede tedbir alan kuaför Kulaksız, sabah dükkanını açtığında ilk olarak özel koruyucu tulumunu giyiyor. Kulaksız, virüse karşı maskesini, eldivenini ve yüz koruma siperini de takarak işinin başına geçiyor. Ardından gelen müşterilerini ağırlayan kuaför Kulaksız, müşterilerinin önce ateşini ölçüyor, müşterilerini, kuaför koltuğunu, tıraş malzemelerini o an dezenfekteden geçiriyor. Geniş tedbirlerle tıraşını yapan kuaför Kulaksız son olarak müşterisinden aldığı tıraş parasını da dezenfekteden geçirerek müşterisini uğurluyor.

"Malzemelerimi her müşteriden sonra dezenfekte ediyorum"

Korona virüse karşı geniş tedbirler aldığını ifade eden kuaför Bahadır Kulaksız, "İnsanlarımızın sağlığını düşündüğüm için, kimseleri riske atmak istemediğim için böyle hijyen kurallarına tam uymaya gayret göstermeye başladım. Bütün malzemelerimi her müşteriden sonra tek tek dezenfekte ediyorum. Müşterilerimin sağlığı benim için çok önemli. İnşallah bütün berberler de bu şekilde temizliğe, titizliğe, insan sağlığı için katılır ve devam eder. Biz de bu korona virüsten bir an önce kurtulmuş oluruz" dedi.

Bu kuaförde para bile dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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