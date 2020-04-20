Bu köyde yılanlar sürü halinde geziyor
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Yüksekova, Hakkari, Yerel

Bu köyde yılanlar sürü halinde geziyor

Bu köyde yılanlar sürü halinde geziyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.

20.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:43

Bu köyde yılanlar sürü halinde geziyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldikleri ifade etti.

Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, "Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün. Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün" dedi.

Bu köyde yılanlar sürü halinde geziyor

Kaynak: İHA

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