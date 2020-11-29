Bu köyde vefat edenlerin anısına ağaç dikiliyor
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Bu köyde vefat edenlerin anısına ağaç dikiliyor

29.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:52
Bu köyde vefat edenlerin anısına ağaç dikiliyor

Elazığ'ın Keban ilçesi Taşkesen Köyünde her yıl sonbaharda bir yıl önce vefat edenlerin anısına meyve ağacı dikiliyor.

Elazığ'ın Keban ilçesi Taşkesen Köyünde her yıl sonbaharda bir yıl önce vefat edenlerin anısına meyve ağacı dikiliyor.

Taşkaesen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, bu yıl köyde vefat edenler için Kortik bölgesinde meyve ağacı dikildikten sonra helva dağıttı.

Dernek başkanı Eyyüp Daşcan, köyde yaşamını yitirenlerin anısına ağaç diktiklerini belirterek, "Bu sene köyümüzde vefat eden dört kişinin anısına ağaç dikerek onları yaşatmayı diliyoruz. Bu insanların duyarlılığı ile alakalıdır. Ölenlerin adına diktiğimiz fidanların üzerine isim levhaların üzerine astık." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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