Bu köyde leylek sesleri yankılanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bu köyde leylek sesleri yankılanıyor - Haberler
Sivas, Hafik, Güncel

Bu köyde leylek sesleri yankılanıyor

Leyleklerin meskeni haline gelen ve sokaklarında leylek seslerinin yankılandığı Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünün ismi 'leylekli köy' olarak anılır hale geldi.

12.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:36
Bu köyde leylek sesleri yankılanıyor

Leyleklerin meskeni haline gelen ve sokaklarında leylek seslerinin yankılandığı Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünün ismi 'leylekli köy' olarak anılır hale geldi.

Hafik ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Göydün köyü, yaklaşık 1 asırdır leylek ailelerini misafir ediyor. Uzun yıllar boyunca köyde bulunan kilisenin çatısında yaşayan leylekler, geçtiğimiz yıllarda diğer yuvalarını köy camisinin üzerine yaptı. Bu yıl da geleneği bozmayarak baharın gelmesiyle Göydün köyüne akın eden leylekler, köydeki yuva sayısını 6'ya çıkardı. Leyleklerin meskeni haline gelen ve sokaklarında leylek seslerinin yankılandığı Göydün köyü, vatandaşlar tarafından 'leylekli köy' ismi ile anılır hale geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar tarafından zarar görmemeleri için özen gösterilen leylekler, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı köylüler tarafından korunuyor.

Köyde kimsenin leyleklere rahatsızlık vermediğini belirten köy muhtarı Şahap Balkan, köy dışından gelerek leyleklere zarar verenleri jandarmaya şikayet ettiklerini söyledi. Balkan,"Bu leylekler benim aklım yetti yeteli en az 70-80 senedir buradalar. Önceden köyümüzde bir tane yuva vardı, o da kilisedeydi. Daha sonraki yıllarda camiye de bir yuva yaptılar. Bu yıl köyümüzdeki leylek yuvası sayısı 6'yı buldu. Köyümüze gelenleri leyleklere zarar vermemeleri konusunda uyarıyoruz. Taş atıp rahatsızlık vermemeleri konusunda rica ediyoruz. Bizim köyümüzde taş atıp, rahatsız eden de yoktur. Zaten leyleklere zarar versek, bu hayvanlar gelip buraya yuva yapmaz. İlk önce uyarıyoruz, hayvanlara bir şey attıklarında onlara jandarmaya şikayet edeceğimizi söylüyoruz. Şu an bizim köyümüz leylekli köy oldu. Önceden 1 taneydi son 3-4 yılda baya çoğalma oldu. Bu yıl 6 tane seneye belki 10-15 tane olur. Bu durum bizi mutlu ediyor. En azından ismimiz 'Leylekli Köy' olarak biliniyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Levent Yamanel
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Radamel Falcao Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Bu köyde leylek sesleri yankılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:08:13. #1.14#
title