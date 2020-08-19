Bu köyde hem köy sakinleri hem de hayvanlar susuz kaldı
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Bu köyde hem köy sakinleri hem de hayvanlar susuz kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyü, teknik arızaların giderilmesinden 2 gün sonra tekrar yaşanan arıza sebebiyle susuz kaldı.

Bu köyde hem köy sakinleri hem de hayvanlar susuz kaldı
19.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:39

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyü, teknik arızaların giderilmesinden 2 gün sonra tekrar yaşanan arıza sebebiyle susuz kaldı.

Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu ve Güzeloğlu köylerinde iddialara göre Kurban Bayramı'ndan bu yana su problemi yaşanıyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan tamirat ile iki gün su sıkıntısı çözüldü. Ancak vatandaşlar tekrar aynı sorunu yaşamaya başladı. Pandemi sürecinde en temel ihtiyaç olan suyun hala sıkıntılarının devam ettiğini belirten Serdaroğlu Köyü Muhtarı Seyfi Sefer, "Burada 6 köy su sorunu yaşıyor. Her gün farklı bir sorun çıkıyor. İl Özel İdare geçen gün gelip tamirat yaptı. İki gün boyunca sorun yaşamadık, suyumuza kavuşmuştuk. Fakat şu an sıkıntımız tekrarladı. Her yeri aradım. Bir parçanın sipariş edildiği ve o zamana kadar beklememiz gerektiği söylendi. Köyde su yok. Hem biz hem de hayvanlar susuz kalıyoruz. Bir sürü ihtiyacımız var. Daha kaç gün bekleyeceğiz şaşırdım. Pazar günü parça gelecek denildi fakat yetkililer tarafından kesin bir çözüm bulunmuyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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