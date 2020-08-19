Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü
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Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 5 bin 949 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü unvanını aldı.

Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü
19.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:53

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 5 bin 949 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü unvanını aldı. Köy sakinleri, kalabalık olmasının kötü yanının hizmetlerin yetişmemesi olduğunu söyledi.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında 18 bin 201 köy bulunuyor. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin en kalabalık köyü 5 bin 949 kişilik nüfusu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü olurken, 5 bin 164 kişilik nüfusu ile Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Doğansu köyü ikinci, Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü ise 4 bin 944 kişilik nüfusu ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılında nüfusu 20'den az olan 352 köy, 10'dan az olan 32 ve sadece 1 kişinin yaşadığı 2 köy bulunuyor.

Bostanbükü Köyü Muhtarı Osman Alkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada köyün Karabük merkeze 7 kilometre, Safranbolu ilçesine ise 3 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Köyün merkezi konumda olduğunu ifade eden Alkan, "Köyümüz üniversiteye yürüme mesafesinde. TÜİK verilerine göre 5 bin 949 nüfus ile Türkiye'nin en kalabalık köyü ilan edildi. Üniversiteye yakın olması sebebiyle okullar açık olduğunda köyümüzde bulunan iki KYK yurdu ve üniversiteye yakın olması sebebiyle evlerimizde kalan öğrenci arkadaşlarımız sayesinde biraz daha kalabalıklaşıyor. Köyümüzde küçük büyük ölçekli tekstil fabrikalarımız var. 2 bine yakın arkadaşımız istihdam ediliyor. Okullar açık olduğunda köyümüzün nüfusu 10 bini geçiyor" dedi.

Köye 6 aza ve 4 çalışanla birlikte hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Alkan, "Köyümüze en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Muhtarlık imkanlarıyla biraz zor olsa da gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bu kadar dar bir alanda kalabalık olan insanların ihtiyacını görmek zor. Su ihtiyacını biz muhtarlık olarak karşılıyoruz. Çöpümüzü Özel İdare alıyor. Köy olması sebebiyle Özel İdare'ye gelen para nispetinde yatırım oluyor" diye konuştu.

"Hızla büyüyen bir köy olduğu için hizmette yetişmekte zorlanıyoruz"

Safranbolu'da 60'a yakın köy olduğunu vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Bu köylerin nüfusu bizim köye yaklaşmıyor. Doğal olarak Özel İdare'nin de hizmeti bir yere kadar. Gelen para kadar hizmet getiriyor. Hızla büyüyen bir köy olduğu için hizmette yetişmekte zorlanıyoruz."

Kalabalık olduğu için yetkililerin köye ayrı bir önem gösterdiğini anlatan Alkan, "Çöpümüzü ve diğer hizmetlerimizi biraz daha hızlı çözüme ulaştırıyor. Köyümüzde tarım faaliyetleriyle uğraşıldığı için böyle bir problemimiz yok, daha çok göç alan bir köy. Gençlerimiz tarımla uğraşıyorlar. Karabük'ün yerel üretimde sebze üretiminin yüzde 25'ini köyümüz karşılamakta. Et ve süt üretimi köyümüzde halen daha yapılmakta. Gençlerimiz köyümüzü çok terk etmiyor. Şehir merkezine yakın olduğu için yerleşim yeri olarak köyümüzü tercih ediyorlar" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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