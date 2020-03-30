Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor...Köyün girişine kepenkli kapı sistemi yerleştirdiler
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İstanbul, Çayeli, Rize

Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor...Köyün girişine kepenkli kapı sistemi yerleştirdiler

Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor.

30.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:49
Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor...Köyün girişine kepenkli kapı sistemi yerleştirdiler

Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor...Köyün girişine kepenkli kapı sistemi yerleştirdiler

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nde mahalle sakinleri Korona virüse karşı köyün girişine kepenk kapı yerleştirdi

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nde köy sakinleri Korona virüse karşı kendi karantinalarını uyguluyor.

İlçeye bağlı Aşıklar Köyü'nde köy sakinleri köyün girişine otomatik kepenkli kapı yaparak, giriş çıkışlarda sınırlamaya gitti. Köy halkı, köye giren ve çıkan vatandaşları takip ederek, virüs belirtisiyle ilgili kontroller gerçekleştiriyor. 3 metre genişlikte ve 4 metre yükseklikte yapmış oldukları otomatik sistem kepenkli kapı sayesinde bölgeye izinsiz ve kontrolsüz giriş-çıkış yapılamıyor.

Köy sakini olmayan vatandaşları köye kontrollü bir şekilde aldıklarını ve tedbirli bir şekilde işlerini yapmalarını sağladıklarını ifade eden Zeynel Eskici, köydeki yaşlı vatandaşlara da sosyal mesafe kuralını koruyarak yardımcı olduklarını belirtti.

Eskici İHA Muhabirine yaptığı açıklamada "Kardeşimle İstanbul'da otomatik kepenk işiyle uğraşıyoruz. Gündemimizdeki hastalık çıkınca 20 gün önce memleketimize dönmek istedik. Rize'de olmak bizim için daha iyi olur düşündük. Geldiğimizde annemize ve babamıza bile sarılamadık. Uzaktan selam vermek zorunda kaldık. Köydeki evimizde kalıyoruz. İstanbul'dan çıkma kepenkler getirmiştik. Aklımıza böyle bir proje geldi. Köye yabancıları almıyoruz. Köydeki yaşlıları kontrol ederek onlara yemek yapıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyarak, kendilerine yardımcı oluyoruz. Umarım bu hastalıktan biran önce kurtuluruz" dedi.

" 'Lazım olur' diye İstanbul'dan dönerken getirmiştik ama bu iş için kullanacağımızı düşünmemiştik"

Diğer bir köy sakini Rıza Eskici ise şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak.

Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor...Köyün girişine kepenkli kapı sistemi yerleştirdiler

Kaynak: İHA

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Bu köy halkı kendi karantinasını uyguluyor...Köyün girişine kepenkli kapı sistemi yerleştirdiler

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