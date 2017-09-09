Bu Köy Arapça Konuşturuyor

SAVAŞ GÜLER/ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) tarafından 3 yıldır yürütülen "Arapça Köyü Projesi" ile öğrencilerin ana dili gibi Arapça konuşması amaçlanıyor.



Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesinde hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar Arapçada belli bir seviyeye ulaşan 200 lise öğrencisine, Mısırlı ve Ürdünlü uzmanlar tarafından dil eğitimi verildi.



Öğrencilerin günün tamamını beraber geçirmeleri ve birbirleriyle iletişim halinde uygulamalı eğitim almalarından dolayı "köy" adı verilen projeyle, katılımcıların diplomasi alanında kendilerini yetiştirmesi de hedefleniyor.



"Başka bir dil konuşmak yasak"



Proje Sorumlusu ve İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammed Tasa, AA muhabirine, öğrencilere verilen eğitimi anlattı.



Tasa, "Bu köyde, öğrencilerin günlük hayatlarında Arapça konuşmaları söz konusu. Kantinde, sınıfta, öğrencilerin kendi aralarında tüm konuşmalar Arapça yapılıyor." dedi.



Verilen eğitimle yabancı diller arasında Arapçanın öğrenilebilirlik oranını artırmak istediklerine dikkati çeken Tasa, şöyle devam etti:



"Belli düzeyde Arapça eğitimi almış ya da hazırlık okumuş öğrencilerin, güncel hayatını Arapça konuşarak sürdürebilmelerini sağlıyoruz. Müfredatımız 24 saat Arapça konuşmak üzerine kurulu. Arap Dili ve Edebiyatı bölümümüzden Mısırlı, Ürdünlü hocalar öğrencilere ders veriyor. Başka bir dil konuşmak yasak. Öğrenciler her sabah konuşmada kullanılacak cümle yapılarını tekrar ediyor. Filmleri deşifre ettirerek, bunları kendi aralarında kritik yapmalarını sağlıyoruz. Zaten Arapça hocaları da Türkçeyi çok az biliyor. Arapça dışında başka bir dil kullananlara cüzi para cezaları veriyoruz."



Her öğrenciyle bireysel olarak ilgilendiklerini vurgulayan Tasa, dolayısıyla ölçülebilir ve sürdürülebilir bir program yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Yurt dışından talepler var



Tasa, "Arapça Köyü"nde öğrencilere yaklaşık 2 bin 500 kelime, 500 civarında da cümle öğrettiklerini belirtti.



Öğrencilerin ailelerinin de projeden memnun kaldığını vurgulayan Tasa, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında 66'sı bu yıl olmak üzere toplam 200 öğrenci, bu köyde Arapçayı ana dili gibi konuşabilir hale geldi. Hatta öğrenciler normal hayatlarında da birçok kelimeyi farkında olmadan Arapça olarak kullanıyor. Bu da onların dili gayet iyi öğrendiğini gösteriyor. Projenin başka ülkelerde ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde uygulanabilmesi için talepler var. Ayrıca Arap ülkelerinden paydaş kurumlarla iş birliği çalışmaları da sürdürülüyor. Projeyi yurt dışında uygulamak isteyen, Ürdün'deki yabancılara eğitim veren kuruluşlar, bize iş birliği yapma hususunda teklif sundu."



Gelecek yıllarda fiziki bir köy kurarak projeyi daha başarılı kılmayı amaçladıklarını anlatan Tasa, böylece Türkiye'de Arapçaya verilen emekler doğrultusunda hem iş hem de diplomasi alanında gerekli vasıflı eleman ihtiyacını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.