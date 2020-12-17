Bu konser benim için bir ilk
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Bu konser benim için bir ilk

17.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:26
Bu konser benim için bir ilk

Edis'in sahne alacağı konserde izleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak konser deneyimini yaşayacak.

Edis'in sahne alacağı konserde izleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak konser deneyimini yaşayacak. Konseri heyecanla beklediğini söyleyen Edis, "24 Aralık'ta yapacağımız konser hem kendi alanında hem de benim için bir ilk olacak. İzleyicilere sıra dışı bir deneyim yaşatacağız. Dijital teknolojiler sayesinde milyonlarca müziksevere aynı anda ulaşacağız. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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