Bu konağı 20 yılda milyonlarca kişi ziyaret etti

BURSA (İHA) - Bursa'da 20 sene önce çekilen dizi, köydeki konağın ismini dünyanın her yerine duyurdu. 20 yılda milyonlarca turist konağı ziyaret etti. 700 yıllık Osmanlı Köyü'ndeki işletme sahiplerinin sıcak davranışları ve ikramları misafirlerin yeniden bu köyü ziyaret etmesine sebep oluyor.

Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık köyünde 2002 yılında Kınalı Kar isimli dizi çekildi. Dizinin çekildiği köydeki konak büyük şöhrete kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan tarihi konak kiralanarak restoran olarak hizmet vermeye başladı. Dizi sayesinde ismini Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek ülkesinde duyuran konak günde 3 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçilere kahvaltı ve restoran hizmeti veriliyor. Özellikle ülkelerinde yayınlanan diziyle Arap turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. 20 yılda tarihi konağı milyonlarca turist ziyaret etti

Her gün konakta 3 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden konağın işletmecisi Mustafa Bulan, "2002 yılında yayınlanan Kınalı Kar dizisi bu konakta çekildi. Dizi 4 yıl boyunca yayınlandı. Dizi yurt dışında da yayınlandığı için bilhassa Arap turistler tarafından ziyaret ediliyor. Konağımızda günde 3 bin kişiyi ağırlıyoruz. Burayı 19 yıldır işletiyoruz. Milyonlarca kişiyi konağımızda misafir ettik" dedi. - BURSA