Bu kit, yeni koronavirüsünü 10 dakikada teşhis ediyor

21.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:51

Yeni teşhis kiti, Zhongshan hastanesinin profesörlerinden ve Çin Bilimler Akademisi görevilisi Ge Junbo liderliğindeki araştırma ekibi, hastanede çalışan uzmanlar ve Jiangsu Eyaleti'ndeki bir bilim-teknoloji şirketi tarafından geliştirildi.

Jiangsu Eyaleti kurumları tarafından onaylanan yeni nükleik asit test kiti, Shanghai'de 310 vaka üzerinde kullanıldı. Yetkililer, hata payı olmayan cihazın bir kişiye hastalık teşhisini sadece bir dakikada koyduğunu açıkladı. Araştırmacılara göre, kullanımı ve taşınması kolay kit, hastanelerin yanı sıra havaalanlarında, tren istasyonlarında ve otoyol girişleri gibi sosyal alanlarda kullanıma çok uygun. Test kitini kullanmak için sağlık profesyoneli olmaya da gerek olmadığı için evlerde, işyerlerinde bile kullanılabilecek.

Kaynak: Bültenler