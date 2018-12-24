İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP), toplumsal yardım kapsamında "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın Projesi" ile 10 ilin kırsal kesimlerindeki bazı okullara kitap, kırtasiye malzemesi ve giyim eşyası yardımı yaptı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Adıyaman, Sivas ve Mardin olmak üzere 10 ildeki okullara en az üç kişiden oluşan ekip "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın Projesi" ile yola çıktı. Etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik ve TODUP başkanı ve üyeleri katıldı.

Rektör Ahmet Kızılay, proje kapsamında yardım götüren öğrencilere teşekkür ederek, "Şimdi gittiğiniz yerlere yolunuz uzak ama bu enerjiniz, bu güzel takdire şayan duygularınız bütün bu uzak yolları size kolaylaştıracak, yakın edecek. Çocukların mutluluğu bu çektiğiniz uzun yol yorgunluğunu hemen unutturacak size. Bu güzel organizasyon için topluluk başkanına, başkan yardımcılarına, bu proje içinde yer alan tüm ekibinize, size bu desteği veren küçük kahramanlara ve onların ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yapılan yardım etkinliği ile ilgili TODUP proje sorumlusu Dilan Tazefidan ise kurdukları bir ekiple birlikte Doğu'daki 10 ile yardım götürmeyi hedeflediklerini belirterek "Güzel bir ekip kurduk ekibimizle beraber üç haftadır çalışıyoruz. Öğrencilerin uğrak alanı olarak tanımladığımız yerlere stantlarımızı açtık. Orada yardım topladık. Kimileri kıyafet getirdi, kimileri bot, kitap tarzı şeyler getirdi" dedi.

Proje için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin aldıklarını, Malatya'daki ilkokul, ortaokul ve liseleri gezerek oradaki çocuklardan doğu ilindeki kardeşlerine yardım talebinde bulunduklarını ifade eden Tazefidan şöyle devam etti:

"Onlardan gelen yardımları ayırıp koliledik. En büyük yardımı da tabi ki çocuklardan aldık. Okullardan toplanan ürünleri en son buraya getirip illerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirli koliler hazırladık. Her ile yaklaşık on beş tane koli gidiyor."

Proje kapsamında minik kahramanlar da, kitap, kırtasiye ve giyim eşyasının yanında doğu illerindeki kardeşlerine mektuplar da yazdılar. Sümer İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Melek Liva da kardeşlerini unutmadı ve 'Bu Kış Çocuklar Üşümesin' başlığıyla yazdığı mektupta duygularını şöyle dile getirdi:

"Bazen sizi düşünüyorum. Çünkü sizlerde üzülüyorsunuz yani siz bizim gibi bir hayat istiyorsunuz biliyorum. Mesela hayal etsenize, biz sizin yerinizde siz de bizim yerimizdesiniz. O zaman siz de bize yardım ederdiniz değil mi." - MALATYA

Kaynak: İHA