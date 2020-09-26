Bu kırsal mahalleye ilk kez cami yapılıyor
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Bu kırsal mahalleye ilk kez cami yapılıyor

26.09.2020 17:08 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:13
Bu kırsal mahalleye ilk kez cami yapılıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü kırsal mahallesi ilk kez bir camiye kavuşuyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü kırsal mahallesi ilk kez bir camiye kavuşuyor. Üzümlü kırsal mahallesinde cami inşaatının temeli atıldı.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı İrfan Akdağ, mahallelerinin İnönü Üniversitesi kampüsü arka tarafında merkeze 9 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtip, " 450 nüfusa sahibiz. Şimdiye kadar köyümüzde cami yoktu. Bu caminin yapılması için karar alındı. Temel atılarak inşaat çalışmaları başladı. 250 kişinin bir anda ibadet yapabilecek. Zemin katta kuran kursu, imam odası, taziye evi bulunacak. Köylümüz ve hayırsever insanlarda bu çalışmada bizleri yalnız bırakmadılar. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Bu kırsal mahalleye ilk kez cami yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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