BU KEZ KİMSE BAKMAMIŞTI... BAŞAKŞEHİR'DEKİ O KADINI BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEMİŞ

BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

BAŞAKŞEHİR'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu. Polis yaptığı inceleme sonucu kadının eşinden boşanmak istediği belirlenirken gözaltına alınan M.B.'ye "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan adli işlem yapıldı.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.

"ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI"

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; M.B. isimli mağdurla görüşülmüş, kadının eşinden boşanmak istediği belirlenmiştir. Konu ile ilgili aynı gün yakalanan ve hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan adli işlem yapılan M.B. isimli şüpheli kiş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı