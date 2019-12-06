Bu Kez Kanlarıyla Hayat Kurtaracaklar

06.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:01

Yangın, kaza ve daha birçok olayda kendi canlarını tehlikeye atarak insanların hayatlarını kurtaran itfaiye erleri, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olarak kan bağışında bulundu. Kula İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye personeli, yaşanan olaylara yaptıkları müdahaleler ile hayat kurtarırken düzenlenen kampanya ile de bağışladıkları kanlar ile hayat kurtaracaklar. Kampanyaya yapılan kan bağışları ile destek olan itfaiye erleri her zaman çeşitli olaylara müdahalede bulunduklarını ve canlarını hiçe sayarak hayat kurtarmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kan bağışı ile hiç zorlanmadan hayat kurtarmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Türk Kızılayı ile aralıklarla kan bağış kampanyası düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, bağışlanan her kanın bir hayat kurtarmaya bir adım daha yaklaştıracağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler