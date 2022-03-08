Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular - Haberler

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Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular

Sakarya'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri yol uygulamasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri yol uygulamasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynarca ilçesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Karasu yolu Kayacık mevkiinde gerçekleştirdikleri uygulamada kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı. Ekipler ayrıca kadınlara KADES uygulaması hakkında da bilgilendirmede bulundu. - SAKARYA

Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular

Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular

Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Sakarya, Mart, Yerel, Haberler

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