Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler
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Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler

Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler Cep telefonu ile dolandırıcılık yapanlar bu kez de asker olduklarını söyleyerek Konya'nın Seydişehir ilçesindeki muhtarları dolandırmaya çalıştı.

11.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:06

Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler

KONYA - Cep telefonu ile dolandırıcılık yapanlar bu kez de asker olduklarını söyleyerek Konya'nın Seydişehir ilçesindeki muhtarları dolandırmaya çalıştı.

Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak birçok vatandaşın binlerce lirasını dolandıran şahıslar, bu kez de Seydişehir'de mahalle muhtarlarını dolandırmak istedi. İlçedeki muhtarları arayan dolandırıcılar kendilerini astsubay olarak tanıtarak muhtarlardan evlerinde ve banka hesaplarında ne kadar para olduğunu sorarken, aralarında whatsapp uygulaması üzerinden grup oluşturan muhtarlar birbirleri ile irtibata geçerek uyarıda bulundu. Muhtarlar birbirleri ile bağlantıları sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan, telefonla 15 gün önce muhtarların aranmaya başlandığını söyleyerek, "Biz astsubayız dediler. Biz dolandırıcı olduklarına inandık bunların. Normalde bütün astsubayların, jandarma komutanının, emniyet müdürünün tamamının telefonları bizde kayıtlı zaten. Bugün saat 10.00 gibi beni de aradılar, 'Ben jandarmadan arıyorum astsubayım' diye. Ben de dedim ki, kardeşim tamam siz astsubaysınız ama ben de yüzbaşıyım ne yapalım dedim, küfrederek telefonu kapattı. Whatsapp grubuna ben bunu belirttiğim zaman buradaki arkadaşların tamamı beni de aradılar aynı numara diye 55 muhtarın tamamını aramışlar" dedi.

Dernek Başkanı Karaaslan şöyle devam etti:

"Subay, astsubayımızın, arkadaşlarımızın böyle bir talepte bulunmayacağını, paran var mı diye sormayacaklarını uyararak insanları bilgilendirdik. Türkiye genelinde büyük ihtimalle muhtarlara yönelik yapılıyor. Diğer muhtar arkadaşları da bu konuda dikkatli olmaları noktasında uyarıyorum. Bu işi eğer organize bir şekilde yaparsak bunlara fırsat vermeyiz."

Bu kez de muhtarları dolandırmak istediler

Kaynak: İHA

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