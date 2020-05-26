Bu kez de ağaçta görüntülendi
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Bu kez de ağaçta görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak tırmandığı ağaçta görüntülendi.

Bu kez de ağaçta görüntülendi
26.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:05

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak tırmandığı ağaçta görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, karakoçan ilçesine bağlı Çavuşoğlu köyü sınırlarında görüldü. Bir ağaca tırmanan hayvanı bölgeden geçenler fark etti. Ağaçta fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde atlayarak bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Öte yandan, Elazığ'ın bazı bölgelerinde nadir de olsa zaman zaman vaşak görülebiliyor.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Kaynak: İHA

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