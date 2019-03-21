Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın!

Eskişehir'de bir şahıs, teslimat için bir apartmana giren kuryenin park halindeki motosikletinden başka bir müşteriye teslim edeceği sipariş yemeği çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Yenibağlar Mahallesi Caner Sokakta yaşandı. Dün gece saatlerinde, aynı sokakta iki yemek paketi teslimi için iş yerinden çıkan moto kurye, Caner Sokak No: 12 önüne gelerek durdu. Paketlerden birini alarak apartmana giren kurye, diğer yemek paketini ise motosikletinin sepetinde bıraktı. Bu esnada sokakta dolaşan bir erkek şahıs, yavaş bir şekilde yürüyerek apartmanın önüne geldi. Girişi kontrol eden şahıs, kimsenin olmadığını görünce motosikletin sepetinde bulunan yemek paketini alarak gözden kayboldu.

Diğer paketin teslimi için aynı sokaktaki bulunan farklı bir apartmana gelen kurye, sepeti açınca yemek paketinin olmadığını gördü. Daha sonra sokak üzerindeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise, yemek paketinin bir şahıs tarafından çalındığı anlaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA