BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE
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BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE

İSTANBUL'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

BU KEZ CADDEBOSTAN... DENİZ KIYISI PİSLİK İÇİNDE
11.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:36

İSTANBUL'da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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