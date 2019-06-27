Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak, yüzü ve vücudu pastayla kaplandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak, yüzü ve vücudu pastayla kaplandı.
İlçedeki bir kafede çalışan Hayrettin Yavuz, arkadaşlarının doğum günlerini getirdiği pastalarla kutluyordu. Mumu üfleyen arkadaşlarının yüzüne pastayı sürerek şaka yapmasıyla bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde ise arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayrettin Yavuz'u kafe önündeki ağaca bağlayan arkadaşları, 'doğum günün kutlu olsun' ve 'intikam' sloganları atarak yanlarında getirdikleri pastayı yüzüne attı. Pasta Hayrettin Yavuz'un yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümüne sürüldü. Hızını alamayan arkadaşları, kafeden aldıkları ketçabı da Hayrettin Yavuz'un üzerine döktü.Hayrettin Yavuz'un arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medayada da büyük ilgi gördü.
- Ereğlizonguldak
İlçedeki bir kafede çalışan Hayrettin Yavuz, arkadaşlarının doğum günlerini getirdiği pastalarla kutluyordu. Mumu üfleyen arkadaşlarının yüzüne pastayı sürerek şaka yapmasıyla bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde ise arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayrettin Yavuz'u kafe önündeki ağaca bağlayan arkadaşları, 'doğum günün kutlu olsun' ve 'intikam' sloganları atarak yanlarında getirdikleri pastayı yüzüne attı. Pasta Hayrettin Yavuz'un yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümüne sürüldü. Hızını alamayan arkadaşları, kafeden aldıkları ketçabı da Hayrettin Yavuz'un üzerine döktü.Hayrettin Yavuz'un arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medayada da büyük ilgi gördü.
- Ereğlizonguldak
Kaynak: DHA
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
"Top oynama" yüzünden tartıştığı garsonları silahla yaralayan şüpheli, yanlışlıkla kardeşini de vurdu
Son Dakika Haberleri