Bu kestane kapış kapış gidiyor

11.10.2019 09:46

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı bölgesinde yetişen kestane, fındıktan sonra ikinci geçim kaynağı oldu. Aroması ile diğerlerinden ayrılan kestane adete yok satıyor.



İlçeye Bağlı Nebiyan bölgesinde doğal olarak yetişen kestane, vatandaşın yüzünü güldürüyor. Nebiyan Dağı havzasında yetişmesinden dolayı "Nebiyan kestanesi" olarak adlandırılan Avrupa kestanesi türü bitkisel özellikleri belirlenerek 2014 yılında tescillendi. Doğal olarak yetişen kestane ekim ayında olgunlaştığın da ağaçlardan yere dökülüyor. Dökülen kestaneleri toplayan yöre halkı fındıktan sonra ikinci bir ürün olarak kazanç sağlıyor.



Mevsim itibarıyla son dökülen kestaneleri toplayan 65 yaşındaki Nurhayat Aydın, "Bu sene kestane çok iyi. Biz dikmedik, yapmadık, Cenab-ı Allah yarattı, biz de toplayıp para kazanıyoruz. Fiyatlar da bu sene çok iyi. 17 liradan satmaya başladık, şimdi bollaştı 10 liraya kadar düştü" dedi.



"Talebi karşılayamıyoruz"



Talebi karşılamada zorlandıklarını belirten Fındıklı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Çiftli, "Kestane buranın ikinci para kazandıran ürünü. Birincisi Fındık ikincisi de kestane. Kestane ağaçlarımızda son zamanlarda bir hastalık belirtisi var. Ağaçlar kuruyor. OMÜ Ziraat Fakültesi hastalığa karşı yeni bir fidan üretti. Belediyenin sponsoruyla da vatandaşlarımıza dağıttı. Kuruma biraz geriledi gibi gözüküyor ama buna karşı daha etkin bir mücadele yapmasını istiyoruz. Kestane bizim için çok önemli. Nebiyan kestanesinin aroması, tadı çok farklı. Bu özelliği ile diğer kestanelerden ayırt ediliyor. Kestane çok önemli bir tanıtım ve gelir kaynağımız. Nebiyan kestanesine aşırı bir talep var. Bazen talebi de karşılayamıyoruz. O derece bir talep var. Çünkü tadı ve aroması çok güzel bir ürün. Bu sene de verim güzel oldu. Kurumayla ilgili, hastalıkla ilgili bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. 2 sene önce Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla fidan dağıtımı yapılmıştı, vatandaşların buna yönelik talepleri çok. Dikmek için fidan istiyor. Hastalığa karşı geliştirilmiş aşı fidanı var. O fidandan istiyoruz" diye konuştu.



Kestane balı şifa kaynağı



Kestane balının da bu bölgede olduğunu belirten Çiftli, "Kestane balı birçok hastalıklara iyi geliyor. Kestane balı da bölgemiz çok önemli bir yer teşkil ediyor" şeklinde konuştu.



19 Mayıs ilçesinde 20 senedir kestane satan Adil Demirel, "Çok lezzetli olmasından dolayı şu anda diyebilirim ki Türkiye'nin bir numaralı kestanesi Nebiyan'dan çıkıyor" ifadesini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA