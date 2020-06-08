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Bu kemeri gören hayran kalıyor

Bu kemeri gören hayran kalıyor Antik kente su taşıyan tarihi kemer doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor Çanakkale'de bulunan binlerce yıllık tarihi su kemeri görenleri kendine hayran bırakıyor.

08.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:43

Bu kemeri gören hayran kalıyor

Antik kente su taşıyan tarihi kemer doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bulunan binlerce yıllık tarihi su kemeri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Merkez Kemerdere köyünde bulunan tarihi kemer, Troya antik kentine su taşımak için binlerce yıl önce yapılmış. İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta olan tarihi kemer yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kemerdere köyünde ormanların içinde bulunan tarihi kemer, ormanları ve akan dereleriyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle kamp kurmak isteyenler buraya büyük ilgi gösteriyor. Binlerce yıllık kemeri görenler ihtişamından etkilenip, burasının köprü olduğunu zannediyor. Kemerin altından akan derenin oluşturduğu küçük gölet ise kemere ayrı bir güzellik katıyor.

Kemerdere köyü sakinleri, "Bu tarihi kemer asırlar evvel Troya antik kentine su taşımak için yapılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmış, köyümüze kemeri görmek için çok sayıda ziyaretçi geliyor. Özellikle yazın ve havanın güzel olduğu zamanlarda köyümüz dolup taşıyor. Kampçılar gruplar halinde gelip, tarihi kemerin yanında ormanların içinde çadırda konaklıyor. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri" dedi.

Bu kemeri gören hayran kalıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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