Bu Kediler Villalarda Sobanın Başında Kışın Tadını Çıkarıyor

Bursa'da gece yarısı karla birlikte-6 dereceye düşen hava sıcaklığı sokaktakilere zor anlar yaşatırken, Osmangazi Belediyesi sokaktaki kedileri düşünerek onlara villa yaptı. Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı 2 adet kedi villasında sokak kedileri "üşümesin" diye kış boyunca soba yakılıyor.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde bulunan 2 adet kedi villasında kediler sıcak yuvanın tadını çıkarıyor. Kediler üşümesin diye kış boyunca gece gündüz soba yakılıyor. Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş ya da doğal yaşam merkezinde doğup kedi villalarında yaşayan 200'e yakın kedinin rehabilitasyonu ve tedavileri her gün periyodik olarak veterinerler tarafından yapılıyor.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdiresi Dilek Yosun, kedi villaları hakkında bilgi verdi. 2 kedi villasının mevcut olduğunu dile getiren Yosun, "Doğal yaşam merkezimizde doğup büyüyen ve trafik kazası geçirmiş ya da sahipleri tarafından bize teslim edilen, ameliyat olmuş kediler burada bakılıyor. Kedi villalarımızın içinde şu an toplam 200'e yakın kedi var. Osmanlı konağı şeklinde inşa edilen villalar kedilerin doğal şartlarına uygun şekilde yapıldı. Ayrıca kışın olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için villalarımızın içine soba yakıyoruz. Kış boyunca ısınmaları için sobaları sürekli yanacak. Tedavi ve bakımları günlük olarak veteriner hekimlerimiz ve sağlık teknikerleri tarafından yapılıyor. Kedilerimiz sahiplendirilmeye açık. Ziyaretçiler de gelip burayı gezebilirler ve kedilerimizi sahiplenebilirler" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA