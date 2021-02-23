Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
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Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor

23.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:57
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yaşındaki kaz, koyun sürüsüne adeta çobanlık yapıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yaşındaki kaz, koyun sürüsüne adeta çobanlık yapıyor. Sürüden ayrılan koyunları bir araya toplayan kaz, ahırda da kimseyi koyunların yanına yaklaştırmıyor.

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden 2 yaşındaki kaz, otladıktan sonra aynı ahıra girip yatıyor. Koyunların yanına yabancı birisi yaklaştığı zaman saldırıya geçen kaz, çıkardığı seslerle sahibini uyarıyor.

Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kazın koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmadığını belirterek, "Koyunların yanına yabancı insan veya hayvan yaklaşırsa bağırıyor ve saldırıyor" dedi.

Çalın, yaklaşık 50 yıldır hayvancılık yaptığını ve şimdiye kadar hiç böyle bir olaya tanıklık etmediğini söyledi. Evinde beslediği başka kazlar olduğunu dile getiren Çalın, "Yaklaşık 2 ay önce meraya koyunları otlatmaya götürdüm. Merada koyunları otlatırken kazı koyunların içinde gördüm. Eve yakın bir bölgedeydim. Herhalde otlamaya gelmiştir diyerek dikkate almadım. Akşam koyunları eve götürdüm, kaz koyunlarla birlikte ahıra girdi. Ben de çıkarmadım. Sabah koyunları otlatmaya çıkardım. Kaz yine koyunlarla birlikte meraya gitmek istedi, ben de dokunmadım. Ondan sonra sürekli koyunlarla birlikte yaşamaya başladı" diye konuştu.

Kazın koyunları nasıl sahiplendiğini anlatan Çalın şunları söyledi:

"Koyunla güdülüyor, koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı damdan dışarıya çıkmıyor. Koyunların yanına yabancı kişi gelince buradan bağırıyor. Bağırarak haber veriyor. Çevir dediğim zaman bazen 'cisst' deyip çeviriyor. Koyunları, kuzuları çeviriyor. Bunlar hisli hayvan. Hisli hayvan olduğu için veteriner geldiği zaman ben köpeği tuttum, veterineri yıllar önce başka bir yerde kaz ısırmış. Veteriner 'Bırak onu, kazları tut' dedi. 'Ne oldu abi' dedim, sonra bana bacağından ısırdığı yeri gösterdi. Bacağından ısırarak döndürmüş." - MANİSA

Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor
Bu kaz koyunlara çobanlık yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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