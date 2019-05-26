Bu kaya insan yüzünü andırıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüş Pınar köyünde insan siluetini andıran kaya parçası görenleri şaşırtıyor.

Gümüş Pınar köyünde sürüyü otlatan çoban Mürsel Doğan, insan yüzünü andıran kaya parçasını görünce fotoğrafladı. Doğan, kayayı arkadaşı ile sürüyü otlatırken fark ettiklerini anlatarak, "İlk önce çok şaşırdık, daha sonra fotoğrafını paylaştık. Fotoğrafı sosyal medyaya servis etmemiz üzerine çok beğeni topladı. Kaya şu ana kadar fark edilmemişti. Fotoğrafı çektikten sonra birçok kişi gelip görmek istemiş" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA