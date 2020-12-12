Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
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Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu

12.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:38

Bu karışım patladı gitti.

Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu

Sağlığınız için altın süt için

Sadece bir bardağında sayısız şifa var

DÜZCE– Korona virüs salgınıyla birlikte bağışıklığı güçlendirme çabalarının başkahramanı zerdeçal, hem lezzetli hem de birleştiği malzemeler ile altın süte dönüştü. Sadece bir bardağında sayısız şifanın olduğu altın süt, bağışıklığı güçlendirmesi sonrası vatandaşlar aktara akın etti.

Kış aylarının kendini hissettirmeye başlaması ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlar vücut direncini güçlendirecek şekilde beslenmeye çalışıyor. Vatandaşlar bunu yaparken, doğanın en iyi savaşçılarını mutfağın baş tacı yapmaya özen gösteriyor. Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve ana vatanı Güney Asya olan Zerdeçal, Hint safranı olarak da biliniyor. Son zamanlarda ise bağışıklığı güçlendirici etkilerinin konuşulduğu bu baharat, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde geleneksel tıp tedavilerinde de kullanılıyor. Zerdeçal ile birlikte Zencefil, anason, tarçın, karabiber ve Hindistan Cevizi yağı süt ile karıştırılıp bağışıklığın güçlenmesine sebep oluyor. Altın süt olarak tabir edilen karışım soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecekle içinizi ısıtırken, bağışıklığı da güçlendiriyor.

Sadece bir bardağında sayısız şifa var

Pandemi döneminin favori karışımlarından biri olan 'Altın Sütün' faydalarını duyan vatandaşlara ise, Düzce'de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan aktara akın etti. Altın sütün faydalarını öğrenen vatandaşlar karışımdan almak için sıraya girdi. Altın sütün faydalarını anlatan Aktar Furkan Zenci, "Bu ürün bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki mikropları kırıcı özelliği de var. Ayriyeten vücuttaki sivilce oluşumunu da engeller. Karaciğerdeki yağlanmaları da engeller. Birçok derde devası var. Hücre yenileyici özelliği var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunu günde bir bardak içmemiz yeterlidir. Korona virüse de etki edeceğini düşünüyorum. Vitamin olarak içilebilir. Tüm vitaminler mevcut" ifadelerini kullandı.

Aktara kış çayı almaya gelen Gaye Okan, aktarlara özellikle kış çayı almak için gittiğini dile getirdi. Altın sütün faydalarını öğrenmesinin ardından üründen alarak deneyeceğini belirten Okan, "Ben genellikle aktarlarda kış çayı, bitkisel ürünler, ıhlamur tarçın gibi ürünler tercih ediyorum. Ama altın sütü ilk defa duydum" ifadelerini kullandı. Aktardan altın sütün faydalarını dinleyen Okan daha sonra ise "Altın sütü merak ettim ne olduğunu. Fiyatını öğrendikten sonra alıp evimde deneyeceğim" dedi.

Altın sütün karışımı nasıl yapılır

Altın süt için 200 milim sütü bir cezvenin içine koyuluyor. İçerisinde 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı soğuk katı Hindistan cevizi yağı ve son olarak ta aroma vermesi için 1 adet anason üzerine koyuluyor. Koyulan her malzeme sonrasında karıştırılması gereken karışım, yaklaşık 2-3 dakika kaynayıp demlenmesinin ardından içilebiliyor.

Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu
Bu karışım patladı gitti...Altın süt, tam bir şifa deposu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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