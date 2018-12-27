Bu Kardan Adamın Yüzü Gülmüyor

Sivas'ta bir grup genç, yaptıkları ağlayan ve kanlı yaşlar döken kardan adam ile Yemen'de açlıktan ölen çocuklara dikkat çekti.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına farklı bir boyut kazandıran bir grup arkadaş yaptıkları ağlayan ve kanlı yaşlar döken kardan adam ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ağlayan kardan adam ile Yemen'de açlıktan ölen çocuklara dikkat çekmek isteyen gençler, kardan adamın üzerine ise "Hala açlıktan ölen varsa dünyada, aslında ölen insanlar değil, insanlıktı. Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor" yazısını yazdı.

"Kardan adamımız bile gülmüyor"

Yaptıkları kardan adamla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten inşaat Mühendisi Gökhan Fatih Arslan, "Buradan geçen insanlara bir mesaj vermek istedik. Biz evlerimiz de her gün çeşit çeşit yemekler yiyoruz. Sıcak yatağımızda yatıyoruz. Hatta belki zaman zaman eşimizin veya annemizin yaptığı yemeği biraz acı diye belki soğanlı diye beğenmiyoruz ama başka yerde Müslümanlar çamurlu su içiyorlar, kuru ekmek yiyorlar ve çile çekiyorlar. Biz bunlardan bir haber yaşıyoruz. Bu konu ile ilgili buradan geçen herkesin bunu görmesi ve bunu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle burada bir ironi yaptık. Kardan adamımız dikkat ettiyseniz ağlayan kardan adam. Kardan adamımız bile gülmüyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA