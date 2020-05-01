Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek

Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek
01.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:43

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün meclise sunduğu teklif ile sosyal medya hesaplarının kimlik numaraları ile açılabilmesi öngörülüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün meclise sunduğu teklif ile sosyal medya hesaplarının kimlik numaraları ile açılabilmesi öngörülüyor. Böylece hem sosyal medyadaki sahte hesapların önüne geçilecek hem de kişisel veriler korunacak.

Son dönemlerde kullanımı artan sosyal medya, iyiye kullanımının yanında dolandırıcılık, tehdit ya da terör faaliyetleri gibi suçlarda da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya üzerinde işlenen suçların çoğu sahte hesaplarla yapıldığı için de bunların sorumlularının belirlenmesi zaman alıyor. Ayrıca, gençler arasında kullanımı artan uygulamaların ülkemizde bir temsilcilikleri bulunmadığı için çeşitli mağduriyetler de yaşanabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de, internet ortamında yayınların düzeltilmesi ve burada işlenen suçlarla mücadele edebilmek adına meclise kanun teklifi götürdü. Meclise sunulan teklife göre, sosyal medya hesaplarına kimlik numarası ile sahip olunabilecek ve böylece sahte hesapların da önüne geçilecek. Ayrıca, yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarının da Türkiye'de temsilciliklerinin açılması, buna uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına da ciddi idari yaptırımların getirilmesi öngörülüyor.

"5 milyon lira idari para cezası ödemelerini öngörüyoruz"

Meclis Başkanlığına kanun teklifini sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Avukat Halil Öztürk, sahte hesaplar yüzünden internet kullanıcılarının mağduriyet yaşadığını belirtti. Teklifin kabul edildiğinde kişisel verilerin de korunmasının sağlanacağını aktaran Öztürk, "Bu teklifin kanunlaşması halinde Türkiye'deki sosyal medya ağ sağlayıcıları bir temsilcilik açmak zorunda ve mecburiyetinde kalacaklar. Açmak istemezlerse onlara bir süre verilecek. O sürenin sonunda internet trafiği bantı zayıflatılacak. Hala ısrarcı olurlarsa bu sürecin sonunda bunun kapatılmasını biz öngörüyoruz. Yine bununla beraber sosyal medya ağ sağlayıcılarına kendi hükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 150 bin lira ile 5 milyon lira arasında idari para cezası ödemelerini ön görüyoruz" dedi.

"FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının önüne geçilecek"

Milletvekili Öztürk, "Bununla birlikte her kesimin sosyal medya hesabı açabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vermelerini, T.C. kimlik numarası vererek sosyal medya hesabı açmasını, Kişisel Veriler Koruma Kanunu kapsamında korunmasını ve Türkiye'de saklanmasını öngörüyoruz. Bu şekilde sahte dediğimiz fake hesapların tamamı kapatılacak. Bundan sonra halkta korku, panik, öfke, kin ve düşmanlık oluşturacak sosyal medya hesapları, özellikler terör unsurları, terör örgütü yandaşları FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü yandaşlarının halkı yanlış yere yönlendirmelerinin önüne geçecek olacaktır" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haberler
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Haberler
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
Ukrayna'da kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Ebru Gündeş Uraz Kaygılaroğlu
Spor Jose Sosa Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin kara propagandası önlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 17:29:20. #1.15#
title