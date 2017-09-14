Bu Kanalın Amacı
Son dakika! Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, görevden alındı
Barzani'den referandumu erteleme sinyali: Değerlendireceğiz
Okul saatlerinde yetki valide! Servislere yasal düzenleme geliyor
Ankara'da mezardan çıkartılan cenazeyi, Tunceli'de kadınlar omuzladı
Kanal yönetimi affetmedi! Mehmet Ali Erbil'i kovdular
Dünyanın en güzel kız çocuğuydu, şimdi nefes kesiyor!
Birkan'dan sonra sıra gelin adaylarında
Belçika'dan bir skandal PKK kararı daha
8 aylık bebeğini kaşıkla döven anneye verilen ceza dumur etti!
Talihsiz adamın kalbi, halay başı olmaya dayanamadı! O anlar kamerada
Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Hem evli hem pişkin! Eşine resmen "İhaneti sineye çek" diyor
Halk otobüsü şoförü tartıştığı sürücüyü yumrukladı, vatandaş kaydetti!
Canlı yayında aldı eline makası, kadın sunucunun elbisesini kesti
Cenaze provokasyonuna Beştepe'den tepki: Kabullenmek mümkün değil