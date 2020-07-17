Bu kameralarla artık virüse geçit yok, hem ölçüyor hem uyarıyor
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Bu kameralarla artık virüse geçit yok, hem ölçüyor hem uyarıyor

Bu kameralarla artık virüse geçit yok, hem ölçüyor hem uyarıyor Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına kurulan Termal Isı Kameraları vatandaşların ateşini ölçüyor ve maske takmayanları ise hızlıca uyarıyor.

17.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:20

Bu kameralarla artık virüse geçit yok, hem ölçüyor hem uyarıyor

ERZURUM - Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına kurulan Termal Isı Kameraları vatandaşların ateşini ölçüyor ve maske takmayanları ise hızlıca uyarıyor. Kamera 2 kişinin yaptığı işi tek başına yaparken sıfır hatayla çalışması ise dikkat çekiyor.

Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Termal Isı Kameraları ilçenin çeşitli noktalarında ki pazar yerleri, termal havuzlar ve parklarda kullanılmaya başlandı. Termal Isı Kamera ön panelinde ki bulunan kamerasıyla kişilerin yüzlerini algılayıp eğer maske takmıyorsa onlara maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca kamera kişilerin ateşlerini ise otomatik ölçüyor. Maske takmayan veya ateşi yüksek olan kişilerin alana girişine ise verdiği uyarı sayesinde izin vermiyor. Termal Isı Kamerasının yüz tanıma algoritması da 500 milisaniye altında yüz tanıma yapabiliyor.

Termal Isı Kamerasını deneyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Korona virüsün halen ciddiyetini koruduğu bu dönemde önlem alırken teknolojiyi de kullanmak istediklerini ifade ederek " Teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmanın arzusu içeresindeyiz. Bulunduğumuz süreçte en önemli şey maske, mesafe ve hijyen bu açıdan bizler hizmet binalarımızda tüm girişlerine Termal Isı Kamerası koyduk. Makinemiz hem ateş ölçüyor hem de maskesiz girmeye çalışanları uyarıyor. Korona virüs için halen ciddi önlemler almalıyız. Amacımız insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda önlemleri daha fazla arttırmak. Teknolojiyi daha verimli kullanarak bu önlemleri daha iyi almalıyız" dedi.

" Fiyatı yaklaşık 2 bin lira"

Orhan, ürünün fiyatının ise yaklaşık 2 bin liraya yakın olduğunu kaydederek, " Bu makineyi kalabalık alanlarda ve pazar yerlerinde kullanıyoruz. Bu üründen yaklaşık belediyemiz bünyesine 10 tane aldık. Türk mühendisler tarafından üretilmiş cihazlar. Bir tanesinin fiyatı yaklaşık 2 bin liraya denk geliyor" şeklinde konuştu.

Bu kameralarla artık virüse geçit yok, hem ölçüyor hem uyarıyor

Kaynak: İHA

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