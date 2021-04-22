Bu kalp sizi unutur mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu kalp sizi unutur mu?

Bu kalp sizi unutur mu?
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivallerinde yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden aileleri unutmadı, anlamlı hediyeleriyle gönüllerde taht kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri sırasında yurt dışından gelen misafir çocukları evlerinde ağırlayan aileleri unutmadı. Bin 100 aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan anısına kendilerine anlamlı hediyeler verdi. KO-MEK Sepeti'nin en özel ürünlerinden olan Kandıra Bezi, Şömentabla Masa Örtüsü ile Şanlı Türk Bayrağımız, 23 Nisan'ın anısına ailelere iletildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından adlarına gönderilen hediyelerini alan aileler ise bu anlamlı davranış karşısında oldukça mutlu oldu.

Bİ DÜNYA EĞLENCE YÜREKLERİMİZDE

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 yıldır süregelen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocuğu Kocaeli'nde ağırladı. "Bi Dünya Eğlence" ile çocukların neşesine neşe katan Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla bu etkinliklerinden ve çok sevdiği minik dostlarından uzak kaldı.

BAŞKANIN VEFASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandeminin getirdiği tüm olumsuz şartlara rağmen, 23 Nisan coşkusundan ve ona anlam katan dostlarından vazgeçmediğini ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan öncesinde anlamlı bir çalışma başlatarak, vefasını bir kez daha ortaya koydu. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocuğu Kocaeli'de misafirperver ailelerle ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, anlamlı hediyelerle ailelerin gönüllerinde taht kurdu.

NADİDE ÜRÜN KANDIRA BEZİ KO-MEK SEPETİ'NDEN

Ailelere gidecek olan hediye ise titizlikle seçildi. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi ile kentin tartışmasız en önemli değerlerinden biri olan Kandıra Bezi üzerinde karar verildi. Bu anlamlı ürünün seçimi ise KO-MEK Sepeti'nden yapıldı. Zira halen Kandıra Bezi'nin yaşatılmasında ve nesillere aktarılmasında en önemli merkezlerden biri KO-MEK olarak biliniyor. Kursiyerler, KO-MEK'te aldıkları eğitimle Kandıra Bezi'ni dokumaya öğreniyor. Ortaya çıkan ürünler ise KO-MEK Sepeti'nde vatandaşla buluşuyor. Böylece hem bir kültür yaşatılıyor, hem de kursiyerler aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

MİSAFİR ÇOCUKLARI AĞIRLAYAN AİLELER BELİRLENDİ

Hediyenin belirlenmesinin ardından, festivallerde misafir çocukları ağırlayan ailelerin listesi yapıldı. Bu doğrultuda;2017-2018 ve 2019 yıllarında 23 Nisan Festivali kapsamında; İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ve Derince ilçelerinde misafir çocukları ağırlayan aileler belirlendi. KO-MEK Sepeti'nden seçilen bin 100 adet Kandıra Bezi Şömentabla Masa Örtüsü, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın mektubuyla ailelerin adreslerine elden ya da kargo aracılığıyla ulaştırıldı. Hediye paketlerinin içine ayrıca Şanlı Türk Bayrağımız eklendi.

"BAŞKAN BÜYÜKAKIN BİZİ YİNE UNUTMADI"

Yurt dışından gelen çocukları evlerinde sevgileriyle ve tüm dünyanın takdir ettiği Türk misafirperverliği ile ağırlayan aileler ise Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın bu anlamlı jesti karşısında oldukça duygulandı. Hediyelerini alan aileler, "Çok mutlu olduk. Başkanımız her zaman ki gibi bizi unutmamış. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu kalp sizi unutur mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:40:58. #1.15#

title