Bu Kahveye Gelenler "Şakayla" Karşılanıyor

SERDAR YİĞİT - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye ilk kez gelen müşteriler, işletmecinin hem paniğe neden olan hem de güldüren şakasıyla karşılaşıyor.



Babadan devraldığı kahvehaneyi 40 yıldır işleten 54 yaşındaki kahvehaneci Feridun Türkmen, bölgede yaptığı şakalarla tanınıyor.



Kahvehaneye ilk kez gelen müşterilerine çay dökme şakası, minik ve çok büyük fincanlarla kahve sunumu şakası ve bir yarısı çay diğer yarısı su olan bardak şakasıyla güldürüyor.



Türkmen, kamera ile kayıt altına aldığı hem paniğe neden olan hem de güldüren şakalarının ardından çiçekli çay sunumuyla müşterilerinin gönlünü alıyor.



Şaka yapılanların arasında gittiği dönem İnegöl Belediye Başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli de bulunuyor.



Kahvehane sahibi Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerini memnun etmek, güldürmek için şakalar yapığını belirterek, kahve isteyen müşterilerine minik ya da çok büyük fincanla servis yaptığını anlattı.



İşletmesine ilk kez müşterilerine jelden yapılmış çay görünümlü özel bardakla "çay dökme" şakası yaptığını dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:



"Burayı bilmeyen müşterilerimize yapıyoruz, memnun kalıyorlar arkadaşlarını buraya getiriyorlar onlara da bu şakaları yapıyoruz. Gülüyorlar, eğleniyorlar memnun olup gidiyorlar. Yaptığımız şakaların video kaydını alıp saklıyoruz. Yüzlerce kaydım var. Zaman zaman şakaları televizyondan müşterilerime izletiyoruz. İnegöl Belediye Başkanı iken Alinur Aktaş'a da bu şakayı yaptım. Kendisi de beraberindekiler de çok eğlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kendisine farklı bir şaka yapmak isterim."



Feridun Türkmen, şaka yaptıkları arasında eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli'nin de bulunduğunu söyledi.



"Unutamam kahveyi bende hatırı olur"



Mahalle sakinlerinin kahvehaneye yeni müşteri geldiğinde özellikle yapacağı şakayı takip ettiğini belirten Türkmen, "Farklılık oluyor. Müşteriler de keyif alıyor bundan. Biraz heyecan kötü olmaz." dedi.



Kahvehaneye ilk kez gelen Erdinç Hacıoğlu, Türkmen'in kahve şakası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.



Türk kahvesi isteyen ancak önce minik daha sonra çok büyük bir fincan önüne konulan Hacıoğlu, "Arkadaşımla buluşalım bir kahve içelim dedik. Kahveci arkadaşımız ufak mı olsun, büyük mü olsun kahveniz dedi. Haliyle ufak olsun dedik. Daha sonra ufacık fincan geldi, daha sonra bu ufak büyük olsun dedik bu kez de çok büyük bir fincan geldi. Sonrasında normal fincanla içtik. Defalarca Tahtaköprü'ye geldim ama ilk kez buraya uğradık. Artık unutmam bu kahveyi bende hatırı olur." diye konuştu.