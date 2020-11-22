Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
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Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor

22.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:53
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor

Bursa'da bir kahvehane antikacı dükkanını andırıyor.

Bursa'da bir kahvehane antikacı dükkanını andırıyor. Müşteriler antikaların içinde çay içmenin keyfini yaşıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 yıldır kahvehane işleten Zeki Ertosun, 17 yıldır antika eşyalar topluyor. Topladığı antikaları kahvehanesinde teşhir eden Ertosun, 17 yıl önce bakır sehpa ile bu merakın başladığını ifade ederek, "Bakır sehpa ile başlayan serüvenim daha sonra çeşitli eski eşyalar toplayarak devam etti. Atalarımızın kullandığı eşyaları yeni nesillere gösteriyoruz. Yabancılar hayretler içinde kalıyor. En çok radyo, gramofon, plaklar biriktirdim. Bunlar kolay bulunan şeyler de değil. Uzun bir süreç. Tedarik etmeye devam ediyorum. Başta Bursa ve civarı olmak üzere Türkiye'nin her yerine antika için gidiyorum" dedi.

Kahvehanede teşhir edilen eşyaların arasında en fazla eski radyo, plak, gramofon yer alsa da bakır ibrikler, tüfekler, biblolar, sürahiler, süs eşyaları da yer alıyor. - BURSA

Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor
Bu kahvehaneyi görenler şaşırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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