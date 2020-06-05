Bu Kafede Sosyal Mesafe Kuralı Cansız Mankenlerle Sağlanıyor
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Bu Kafede Sosyal Mesafe Kuralı Cansız Mankenlerle Sağlanıyor

Cafe ve restoranlar, 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başladı. Bu mekanlar sosyal mesafe kuralının hayati önem taşıdığı yerlerin başında geliyor ancak bu kurala genellikle uyulmadığı görülüyor.

Bu Kafede Sosyal Mesafe Kuralı Cansız Mankenlerle Sağlanıyor
05.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:51

Cafe ve restoranlar, 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başladı. Bu mekanlar sosyal mesafe kuralının hayati önem taşıdığı yerlerin başında geliyor ancak bu kurala genellikle uyulmadığı görülüyor. Yeni koronavirüs vakasının görülmediği, koronavirüs vakalarının en az yaşandığı iller arasında olan Artvin'de sosyal mesafe kuralı çok farklı bir şekilde uygulanıyor.

1 Haziran itibarıyla yeni normal hayata başladık, maske takmak zorunluluk oldu ve özellikle kafe, restoranlar, alışveriş merkezleri gibi sıkça uğranan, kalabalık yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanmaya başladı. Kafelerde oturma düzeni değişti, masalar en az 1.5 metre aralıklı yerleştiriliyor. Kafe ve restoranlarda yeni düzene alışmak zor ve çoğu yerde bu kural uygulanamıyor. Bunun için ilginç yöntemler geliştirenler de var. Artvin'de bir kafe sahibi olan Emrah Özkan bu isimlerden biri.

Sosyal Mesafe Kuralını Sağlayan Cansız Mankenler İlgi Çekiyor

Artvin'deki kafe, sosyal mesafe kuralı gereği bir masa dolu bir masa boş kalacak şekilde tasarlanmış. Boş masaların üzerine rezerve yazısı konularak yöresel kıyafetler giydirilen cansız mankenler oturtulmuş. Böylelikle kafeye gelen müşterilerin bu masalara oturması engellenerek sosyal mesafe sağlanıyor. Mankenler, hem müşterilerin hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

İşletme sahibi Özkan, kafede koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe kurallarını sağlamak için böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek şöyle konuştu: "Masalardaki cansız mankenlerle hem müşterilerimizin ilgisini çekiyor hem de onların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlıyoruz. Bu masalarda mankenler olduğu için gelen müşteri istese de o masaya oturamıyor. Bir taraftan da kafenin daha kalabalık görünüp iş yeri sahibi olarak bizlerin ve müşterilerin moralini yükseltmek, toplumdaki o psikolojik baskıyı düzeltmek adına bunu yaptık. Çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz. Müşterilerimiz de çok memnun."

Kafe Müşterileri Uygulamadan Memnun

Kafenin müşterilerinden Berkay Alkan da sosyal mesafe kuralının cansız mankenlerle uygulanmasının çok doğru bir karar olduğunu söyleyerek "Örnek bir uygulama olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Görünce çok şaşırdım. Bazı mankenlere yöresel kıyafet giydirmişler. Sosyal mesafe gereği boş kalması gereken masalara mankenler konduğu için biz de diğer masalara oturduk arkadaşlarla. Maske kullanılması zorunlu, biz de bir şey yiyip içmediğimizde bu kurala uyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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