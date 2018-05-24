Bu Kafede Engelliler Hem Çalışıyor Hem de Sosyalleşiyor

Gaziantep Fiziksel Engelliler derneği tarafından açılan engelsiz kafede engelliler hem çalışıyor hem de sosyalleşiyor.

Gaziantep fiziksel engelliler derneği tarafından engelliler için açtığı ve tüm çalışanlarının engelli olduğu kafe de engelliler hem çalışıyor hem de burada toplanıp sohbet ediyor. Kafede sıkma, tost, çay ve meşrubat gibi yiyecek ve içecekler satılırken, kafeye gelen engellilerin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Oğul bu kafedeki tek eksiğin "engel" olduğunu belirterek, "Bu kafede tek bir eksiğimiz var oda engeldir. Bizim hiçbir engelimiz yok. Burada arkadaşlarımız çalışıyor, üretiyor ve satıyor. Sabah erkenden buraya arkadaşlarıyla sohbet etmek için geliyorlar. Hem sosyalleşiyorlar hem de çalışıyorlar. 4 ay önce bu kafeyi açtık. Burada çay sıkma tost ve meşrubat bulunuyor. Çalışanlarımızın hepsi engelli olup, kendileri çalışıp kendileri tüketiyorlar. Çok mutlular, onların bu mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Sağlam vatandaşlar boş boş otururken onlar engellerine rağmen çalışıyor. Buda bazı boş gezen insanlara ders oluyor" diye konuştu.

Engelliler ise, kafeyi çok sevdiklerini hem çalıştıklarını hem de yediklerini belirtti. - GAZİANTEP