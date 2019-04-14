Bu Kafede Çekirdek Yemek Serbest...çekirdeğini Yiyen Kabuğunu Yere Atıyor, Stres Atmak İsteyen...

Bu kafede çekirdek yemek serbest...Çekirdeğini yiyen kabuğunu yere atıyor, stres atmak isteyen buraya koşuyor

GAZİANTEP - Birçok yerde çekirdek yemek yasaklanırken, yere atılan kabuğuna para cezası kesilirken Gaziantep'te bir kafede ise çekirdek yemek ve kabuklarını yere atmak serbest. Adı "Çekirdek Kafe" olan ve çekirdeğini yiyenin kabuğunu yere atabildiği mekan stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Ülke genelinde bazı tarihi yerler, stadyumlar hatta yollarda bile yasaklanan çekirdek ve kabukları, kafe tarzı bir çok mekan sahibinin ise korkulu rüyası oluyor. Gaziantep'te bir girişimcinin faaliyete geçirdiği kafe farklı konseptiyle vatandaşların uğrak noktası oluyor. Kendine has bir tarzı bulunan Çekirdek Kafe misafirlerine istedikleri içeceklerin yanında ikram edilen sınırsız çekirdeğin kabuklarını dilediği gibi yere atma imkanı vererek stres atmalarını sağlıyor.

Özellikle üniversite öğrencilerine hitap eden ve bu konseptiyle Gaziantep Üniversitesi girişimcilik ödülüne layık görülen Çekirdek Kafe müşterilerine rahat bir ortam sunarken, uygun fiyatlarıyla da öğrencileri memnun etmeyi başarıyor. Kafenin konseptini oluşturan çekirdeğin ise içeceklerin yanında ikram olarak verilmesi ve kabuklarının yere atılmasının serbest olması mekana olan ilgiyi de her geçen gün arttırıyor.

"Çekirdeği çitletiyor, kabuğunu yere attırıyoruz"

Çekirdek Kafe'nin işletmecisi olan ve mekanın özellikle üniversite öğrencileri tarafından ilgi gördüğünü aktaran Cemal Sarıgül, "Burası farklı bir kafe. Bu nedenle özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle üniversite öğrencileri arasında yılın girişimciliği ödülünü aldı. Yani biz burada müşterilerimize çekirdeklerini çitleyip kabuklarını yere atma imkanı veriyoruz. Biz burayı açalı iki yıl oldu ve iki yıldır da başarılı bir şekilde işletiyoruz burayı. Yani herkes için sıcak ve samimi bir aile ortamımız var" dedi.

"Bankta çekirdek çitlerken aklımıza geldi"

Bu konseptte bir kafe açma fikrinin ise bir anda oluştuğunu söyleyen Sarıgül, "Açıkçası bu fikir bir anda oluştu. Biz arkadaşlarla bankta oturup çekirdek çitlerken bu fikir ortaya çıktı. Olur mu olmaz diye düşünürken iş bu noktaya kadar geldi. Bunda tabi buranın ilk sahiplerinden biri olan Zihni beyin de katkısı büyük. İlk o açtı burayı bize de devam ettirmek düştü" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar ilk başta garipsiyor"

Vatandaşların böyle bir konsepti ilk başlarda baya bir garipsediğini ve alışamadığını vurgulayan Sarıgül, "Buraya ilk kez gelen vatandaşlar kabuklar için poşet istiyor, kase istiyor. Bunları bulamayınca kabuklarını masa üzerinde biriktiriyor. Özellikle bazı yaşlı teyzeler geliyor. Kabuğunu yere attıktan sonra eline süpürge alıp yerleri süpürmeye çalışıyor. Yani zaman zaman bu gibi tuhaf tepkiler oluyor ama insanlar alıştıktan sonra bunun stres atmaya bire bir olduğunu anlıyor. Hatta bazı müşterilerimiz bize şaka yollu kızıyor. Hatta bir müşterimiz bize eşini şikayet etti. Siz burada kabuğu yere atmaya alıştırıyorsunuz eşim evde de aynı şeyi yapıyor, biz bir daha buraya gelmeyeceğiz, diyenler bile oluyor. Yani bu gibi şaka yollu şikayetler de geliyor" ifadelerine yer verdi.

Çekirdek Kafe için şuan birçok kentte şubelerinin olduğunu belirten Sarıgül, "Şuanda Gaziantep'te üniversite karşısında ve İbrahimli'de iki şubemiz var. Ayrıca Kilis'te, Diyarbakır'da, Batman'da ve Şanlıurfa'da şubelerimiz var" şeklinde konuştu.

Kafeye ara sıra stres atmak için geldiğini dile getiren müşterilerden Ruken Bakırcıoğlu ise, "Bu kafenin farklı bir özelliği var. Burada yedimiz çekirdeklerin kabuklarını istediğimiz gibi yere atabiliyoruz. Yani bu rahatlığı dışarıda veya parkta bile bulamıyoruz. Stres atma ihtiyacı olduğu zaman buraya geliyoruz arkadaşlarla çekirdeğimizi yeyip kabuğunu yere atıyoruz. Bize de iyi geliyor bu kafe" diye konuştu.

İlginç konsepti, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Çekirdek Kafe özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonları ise müşterilerine sunduğu canlı müzik keyfiyle vatandaşların akınına uğruyor.

Kaynak: İHA