Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bunu Kocaeli'den ifade ediyorum, 'Yerli otomobil projesini çöpe atacağım, durduracağım.' diyen kafayı asıl millet çöpe atar. Bu kafa tek parti kafasıdır, bu kafa Recep Peker kafasıdır, bu kafa Vecihi Hürkuş'u açlığa mahkum eden kafadır, bu kafa Nuri Demirağ'ı batıran kafadır, bu kafa Türkiye'deki girişimciliğe darbe vuran kafadır." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen milletvekili aday tanıtım programında konuşan Işık, AK Parti'nin bugüne kadar pek çok hayali gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'yi son 16 yılda 3,5 kattan fazla büyüttüklerini, ihracatı 4 kattan fazla arttırdıklarını, Avrupa Birliği'nin son 10 yılda ürettiği toplam istihdamdan daha fazla istihdam ürettiklerini belirten Işık, daha yapacak çok işleri olduğunu bildirdi.

Işık, AK Parti yaptıkça milletin sevindiğini ve gururlandığını ama bazılarının da uykusunun kaçtığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımıza Almanya'da miting izni vermeyenler şimdi bir partinin toplantısına, mitingine izin veriyor. Bu, korku dağlarının ne kadar büyük olduğunun göstergesidir ama ne yaparsalar yapsınlar Allah'ın izniyle başaramayacaklar." diye konuştu.

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, savunma sanayi projeleri, nükleer enerji santrali ve 3. havalimanının birilerinin fena halde uykusunu kaçırdığını vurgulayan Işık, ekonomik açıdan Türkiye'nin en parlak dönemlerinden biri olan Mayıs 2013'te gençlerin ağaç hassasiyeti üzerinden sokak eylemleriyle hükümeti düşürmek amacıyla Gezi eylemlerinin başlatıldığını anımsattı.

Başbakan Yardımcısı Işık, Gezi olaylarında başarılı olamayınca 17-25 Aralık darbe girişimi, arkasından Kobani eylemleri ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi yeni yeni oyunların tezgahlandığına işaret ederek, "İnanın son 5 yılda şeytan taşlamaktan tavafa yeterli zamanı bulamadık. Son 5 yılda biz Türkiye'de AK Parti olarak arzu ettiğimiz ilerlemeyi maalesef bu şeytan taşlama işinden dolayı başaramadık ama inşallah yeni hükümet sistemiyle 24 Haziran'da yeni bir şahlanışı hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Bu kafa Nuri Demirağ'ı batıran kafadır"

Önceki gün açıkladıkları seçim beyannamesinde 146 dev kalkınma projesinin yer aldığını anımsatan Işık, "Biz bunları söylerken birileri durdurmaya, engellemeye, yaptırmamaya ve yıkmaya devam diyor. CHP'nin kendi genel başkanlığına layık görmediği cumhurbaşkanı adayı ne diyor? 'Kanal İstanbul'u durduracağım, külliyeyi kapatacağım, yerli otomobil projesini çöpe atacağım.' Bunu Kocaeli'den ifade ediyorum, 'Yerli otomobil projesini çöpe atacağım, durduracağım.' diyen kafayı asıl millet çöpe atar. Bu kafa tek parti kafasıdır, bu kafa Recep Peker kafasıdır, bu kafa Vecihi Hürkuş'u açlığa mahkum eden kafadır, bu kafa Nuri Demirağ'ı batıran kafadır, bu kafa Türkiye'deki girişimciliğe darbe vuran kafadır." şeklinde konuştu.

Işık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Siz fabrika mı yaptınız? Siz Tüpraş mı yaptınız? Siz Petkim mi yaptınız?" dediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın İnce, bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır. AK Parti yeni bir Tüpraş yapmadı ama AK Parti yeni bir Tüpraş yaptırdı. Tüpraş özelleştikten sonra 3 milyar dolarlık yatırım yaptı ve siyah üründen mazot üreten tesisi yaparak Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azalttı. Bunu kim yaptırdı? AK Parti yaptırdı. 'AK Parti Petkim mi yaptı?' diyor. Sayın İnce, ya sen İzmir'de, Aliağa'da yepyeni bir rafinerinin, STAR Rafinerisi'nin yapıldığını bilmiyor musun? Orada bu kadar önemli, 3 milyar doların üzerinde, toplamda 6 milyar doların üzerinde yeni bir yatırımdan haberin yok mu? Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımından haberi olmayan bir kişinin bu ülkeye cumhurbaşkanı olması mümkün mü? Dünyadan haberi yok adamın. Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. AK Parti iktidarında başta Kocaeli'de olmak üzere bütün Türkiye'de binlerce fabrikayı yaptıran Allah'a şükürler olsun bir cumhurbaşkanı ve bir hükümet var. Sen bunu görmek istemezsen bizim yapacak bir şeyimiz yok."

"Bu yerli otomobil projesi sadece bir otomobil projesi değildir"

"Diyor ki geçen gün 'BMW fabrikasını gezdim, çok etkilendim.' Eğer Devrim otomobilini sabote etmeseydiniz bir Türk fabrikasını gezer belki çok daha fazla gururlanırdınız ama nasıl uçak fabrikalarını sabote ettiyseniz, nasıl otomobil fabrikalarını sabote ettiyseniz şimdi yerli otomobili sabote etmenin gayreti içerisine girmişsiniz." ifadelerini kullanan Işık, şöyle devam etti:

"O dönemde kimlerle iş birliği yaptığınızı biliyoruz, şimdi de kimlerle iş birliği yaptığınız ifşa oluyor. Bu yerli otomobil projesi sadece bir otomobil projesi değildir. Yerli otomobil projesi sadece Türkiye'nin bir otomobili olsun diye yola çıkmış bir proje değildir. Yerli otomobil projesi Türkiye'nin gelecekteki teknolojilerde iddia ve söz sahibi olma projesidir. Artık günümüzün arabalarında, geleceğin arabalarında teknolojinin tüm alanlarını göreceksiniz. Aslında araçlar yürüyen teknolojik platformlarıdır. Siz bugün 'Dijital teknolojide var olmak istiyorum' derseniz, 'Nesnelerin internetinde var olmak istiyorum.' derseniz, 'Simülasyon teknolojilerinde var olmak istiyorum' derseniz, 'Yapay zeka da var olmak istiyorum.' derseniz, '3 boyutlu yazıcı teknolojilerinde var olmak istiyorum.' derseniz işte bu yerli otomobil projesi bütün bu teknolojilerin ete kemiğe büründüğü platformdur. Bunu anlamayan adam Türkiye'de cumhurbaşkanlığına aday oluyor."

"Projenin adı, 6,5 milyar dolarlık yatırım getirdi"

Başbakan Yardımcısı Işık, "Bu kadar önemli bir platformu durduracağım" demenin vatanseverlikle bağdaşmadığını aktararak, bu proje sayesinde Türkiye'nin gelecekteki teknolojileri geliştirmeye ve o teknolojileri bütün dünyaya satma imkanına sahip olacağını bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğu dönemde yerli otomobil projesi için çok yoğun çalıştıklarını vurgulayan Işık, "O çalışma sırasında çok önemli bir gelişmeyi hayata geçirdik. Biz bu projeyi başlatınca Çin'den batarya üretimiyle uğraşan bir firmayla buluştuk. O firmayla görüşmelerimizin sonucunda Türkiye'deki ortağıyla Türkiye'deki 6,5 milyar dolarlık bir yatırımın kararını aldı. Projenin adı, 6,5 milyar dolarlık yatırım getirdi." dedi.

"Sen bu ülkenin yönetimine talipsin, sen geleceğin teknolojisini bilmiyorsun. Birileri bir şey söylüyor, onu iki üç cümleyle ifade edip bırakıyor. Hayır, bu iş özümseme işi. Sen ne anlarsın otomobil işinden de kalkıp 'Ben bu işi durduracağım.' diyorsun." ifadelerini kullanan Işık, şunları kaydetti:

"Birileri sana 'Bunu durdur.' dedi durduruyorsun. Geçmişte Recep Peker'e dediler, o yaptı. 1961'de yine CHP iktidarında birilerine söylediler o yaptı. Şimdi de senin misyonun bunlardan farklı değil ki. Bu kafa değişmiyor. İşte 24 Haziran seçimleri ne kadar önemli işte bu son göstergelerinden biri. 24 Haziran'da biz bu kafaya mı ülkeyi emanet edeceğiz? 24 Haziran seçimlerinde daha Türkiye'nin en önemli projelerini algılayamamış, anlayamamış, bunun Türkiye için ne anlama geldiğini bilmeyen insanlara mı ülkeye teslim edeceğiz? Yoksa 16 yıldır ülkeyi büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kararlılıkla yöneten ve ülkesinin, milletinin hizmetinde gece gündüz çalışan, sadece Türkiye için değil 'Dünya beşten büyüktür.' diyen, bütün mazlumların hür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı destekleyeceğiz? Halkımız en doğru kararı verecektir."