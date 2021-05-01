Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor Alkışlayan da var durdurup tebrik eden de Sivas'ın kadın ambulans şoförleri erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor Alkışlayanda var durdurup tebrik edende, Sivas'ın kadın ambulans şoförleri erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor

Alkışlayan da var durdurup tebrik eden de

Sivas'ın kadın ambulans şoförleri erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor

SİVAS - Alkışlayanda var durdurup tebrik edende, Sivas'ın kadın ambulans şoförleri erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Ambulans şoförleri yardım bekleyen hasta ve yaralıları sağlık kuruluşlarına ulaştırmak için bazen kendi hayatlarını tehlikeye atar. Bunu yaparken başka hayatlara zarar vermemek için hızlı davranırken aynı zamanda da aşırı dikkatli olmaları gerekir. Yoğun trafiği yararak aldığı hasta veya yaralıları en erken şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırmak aynı zamanda ileri sürüş kabiliyeti gerektirir. Zor ve yorucu bu meslek genelde erkekler tarafından tercih edilse de Sivas'ta kent merkezinde görev yapan iki kadın ambulans şoförü erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Özellikle hem cinslerinin taktirini toplayan kadın ambulans şoförleri, bir çok erkek şoförün zorlandığı işlerini severek ve başarı ile gerçekleştiriyor.

Hayalini gerçekleştirdi

Merkez 6 No'lu 112 İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan Merve Yılmaz, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtip, "Aslında araba sürmeyi seviyorum. Böyle bir teklif sunulduğunda, böyle bir eğitim olduğunu öğrenince bende yapmak istedim. Hayallerimi gerçekleştirmek istedim. Başta tedirginliğim ve korkum oldu tabi. Ama eşim ve ailem sayesinde bu korku ve tedirginliğimi yendim" dedi.

Erkek mesleği değil

Yılmaz, ambulans şoförlüğünün erkek mesleği olduğunu düşünmediğini belirterek, "Erkek mesleğini olduğunu düşünmüyorum. Bayanlarında yapabileceğine inanıyorum. Yeter ki isteyelim cesaret gösterelim. Yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Başta ilk kez görenler tabi şaşırıyor. Sivas'ta böyle bir uygulama ilk. Özellikle hem cinslerim beni görünce alkışlıyorlar, yanıma gelip tebrik ediyorlar. Hoşlarına gidiyor tabii, bu da benim hoşuma gidiyor" dedi.

Sivaslı sürücüler bilinçli

Yılmaz, trafikte genelde sıkıntı yaşamadıklarını, Sivaslı sürücülerin ambulanslara öncelik verme noktasında bilinçli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bazı sürücülerimiz yol vermiyor tabi. Sivas halkı genelde bilinçli. Yaşama yol verin. Ambulans geldiğinde içinde acil bir vaka yoktur diye düşünmeyin. Boşa siren çaldığımızı düşünmeyin. Ambulanslara yol verin"

Yardım etmek için şoför oldu

Merkez 3 No'lu 112 İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan Büşra Sığırcı, yardım edebilmek için bu mesleği seçtiğini ifade edip, "Otomobil kullanmayı çok seviyorum. 8 yıldır aktif bir şekilde otomobil kullanıyorum. Sağlıkçı olarak arkadaşlarıma şoför anlamında yardımcı olmayı düşündüm. Herhangi bir durumda şoför arkadaşımın başına bir iş gelirse yine ben bir şekilde müdahale etmeyi istediğim için şoför olmayı istedim. Çok güzel tepkiler almaya başladım. Çevremdekiler benim otomobil kullanmamı beğendikleri için genelde beni destekleyici tepkiler oldu" dedi.

Görenler gülümsüyor

Ambulansın direksiyonunda kendisini görenlerin gülümsediğini vurgulayan Sığırcı, "Şuanda kadar bir zorlukla karşılaşmadım. Sivas halkı olarak bu konuda gerçekten çok destekleyici şekilde tepkiler almaya başladım. Birbirlerine karşı göstererek gülümsüyorlar, alkışlıyorlar. Hasta ve yakınları hastaneye gittiğimizde beni direksiyon başında gördükleri için mutlu olduklarını dile getiriyorlar, bu beni de mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Kadınla isteyince her şeyi yapar

Sığırcı, kadınların istediklerinde her alanda başarılı olabileceklerinin altını çizerek, "İstedikten sonra kadınlar olarak yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ve aktif bir şekilde gösterdiğim için de çok mutluyum. İnsanlardan ambulans tepe lambası gördüklerinde, siren sesi duyduklarında, paniğe kapılmadan ambulans siren sesinin nereden geldiğini dinleyip ardından da güvenli sakin bir şekilde yol vermelerini istiyoruz" dedi.

(OE-GF-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN