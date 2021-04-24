Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

Büyükçekmece'de korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp, paraşütleriyle kordon boyu sahil tarafından paraşütle uçuş yapan 4 kişiye polis müdahale etti. Konu ile ilgili izinsiz uçuş yapan şahıslara, '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 12 bin 876 lira idari para cezası işlemi uygulandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti
Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti
Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti
Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi
İstanbul'da paramotorla uçuş yapan 4 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için ceza kesildi
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Diego Ali Koç Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa polis müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:52:56. #1.15#

title