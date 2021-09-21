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Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi Damadın şınav sayılarını havaya atılan kurşunlar belirledi Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğün konvoyunda kapattıkları yolda damada şınav çektiren ve silahlar ile havaya ateş açan grup bu kadarına da pes dedirtti.

SAKARYA (İHA) - - Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi

Damadın şınav sayılarını havaya atılan kurşunlar belirledi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğün konvoyunda kapattıkları yolda damada şınav çektiren ve silahlar ile havaya ateş açan grup bu kadarına da pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde Hendek ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, konvoydaki araçlarla yolu kapatan grup damadı kalabalığın ortasına aldı. Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar ardı ardına havaya ateş açmaya başladı. Bu esnada ise, damat silahlardaki kurşunlar bitene kadar şınav çekti. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Herkesin elinde ve belinde silah olduğu görülen görüntülerde, sandalyeye oturan iki kişinin damada kurşun sesleriyle şınav çektirdiği ve o anların ise başka kişiler tarafından kayda alındığı yer alıyor.

Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi

Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi

Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi

Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi
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