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Bu kadarı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bu kadarı pes dedirtti

Bilecik'te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park etmesi adeta pes dedirtti.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Bilecik'te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park etmesi adeta pes dedirtti.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde görme engelli yürüyüş yolu üzerine park eden 26 GA 406 plakalı otomobil sürücü yayaları kızdırdı. Duyarsız sürücü vatandaşların kaldırımdan yürümesine engel olurken, bu durum mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Öte yandan aracın görme engelli yürüyüş yolunu 2 taraflı kapatması adeta pes dedirtti. - BİLECİK

Bu kadarı pes dedirtti

Bu kadarı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Görme Engelli, Otomobil, Gazipaşa, Bilecik, Yerel, Haberler

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