Bu kadarı da pes dedirtti: İnşaat alanındaki demirleri çaldılar, kendilerine seslenen gence "çaktırma" dediler

Bu kadarı da pes dedirtti: İnşaat alanındaki demirleri çaldılar, kendilerine seslenen gence "çaktırma" dediler Zonguldak'ta istinat duvarı için kullanılan ve inşaat alanında açıkta bırakılan demirler, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Bu kadarı da pes dedirtti: İnşaat alanındaki demirleri çaldılar, kendilerine seslenen gence "çaktırma" dediler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta istinat duvarı için kullanılan ve inşaat alanında açıkta bırakılan demirler, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. O anları telefonuyla görüntüleyen genç, demirlerin sahibinin olduğunu söyleyince "Çaktırma, bizde" yanıtını aldı. Zanlılar, demirlerin bir kısmını alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Karaelmas Mahallesinde geçtiğimiz günlerde bir evin önünde meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler evin önüne istinat duvarı çekmişti. İstinat duvarı içi kullanılan belediye ait demirler evin önüne konulmuştu. Akşam saatlerinde evin önüne koyulan demirler kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Ev sahiplerinin çalan kişileri uyarmasına rağmen, zanlılar demirleri sırtlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan demirleri çalan kişilerin; kenilerini görüntüleyen mahalle sakinlerine 'çaktırma, bizde" demesi de bu kadarında pes dedirtti.

Ardından mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM