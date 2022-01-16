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Bu kadar polemik bana yeter!

Bu kadar polemik bana yeter!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kardeşinin vefatıyla kendini yeğenlerine adayan Alişan, önceki gün iki yeğenini de okuldan alırken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan ünlü şarkıcı, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar…

Okul çıkışı erkenden gelerek öğretmenlerle görüşen Alişan, yeğenlerini okuldan alması sonrası evinin yolunu tuttu. Yeni aldığı Isizu marka 800 bin TL'lik arazi aracıyla dikkat çeken Alişan, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.

İzzet Yıldızhan'ın "sahne adabı olmalı" çıkışı hatırlatılan Alişan, "O konuya yorum yapmayan bir ben kaldım bende eksik kalayım bence. Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" diyerek gülümsedi. 'Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine ise Alişan, "Yok hayır düşünmüyorum. Ben sadece kendi düşüncemi söyledim. Kimsenin kimseye karışma hakkı yok." dedi.

Bu kadar polemik bana yeter!

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Kardeşinin vefatıyla kendini yeğenlerine adayan Alişan, önceki gün iki yeğenini de okuldan alırken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan ünlü şarkıcı, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar…

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