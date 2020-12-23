Bu kabak görenleri şaşırttı
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Bu kabak görenleri şaşırttı

23.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:07
Bu kabak görenleri şaşırttı

Amasya'nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Rafet Öztürk pazardan aldığı çekirdek kabağını kesince gördüğü görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Rafet Öztürk pazardan aldığı çekirdek kabağını kesince gördüğü görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Emekli öğretmen Rafet Öztürk (63), kabağı kestikten sonra içindeki çekirdeklerinin filizlendiğini gördü.

İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Rafet Öztürk, "Normalinde kara kabak dediğimiz çekirdek kabağıdır. İçindeki çekirdekleri almak için kestiğimizde bu zamana kadar hiç görmedim, çekirdekler filizlenmiş, yeniden kabak oluvermiş. Hayret. Bu yaşıma geldim ilk defa böyle bir şey gördüm. Demek ki az daha dursa içerisinden yeniden tekrar tekrar kabak çıkacak" dedi. - AMASYA

Bu kabak görenleri şaşırttı
Bu kabak görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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