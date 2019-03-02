Bu İttifakın Amacı Türkiye'yi Hedeflerine Ulaştırmaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan bu ittifakın amacı, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır çünkü bizim 'Büyük Türkiye' idealimiz var. Bu hedeflerimize; 2023, 2053, 2071'e güçlü bir Türkiye olarak, güçlü bir Türk milleti olarak ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz budur." dedi.

Osmangazi Belediyesi Emek Bilgi Evi'nin açılışına katıldıktan sonra aynı yerdeki parkta toplanan vatandaşlara hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önünde engeller olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz güçlendikçe bu engellerin ebadı da büyük olacak. Yani daha büyük engeller önümüze çıkaracaklar ama bugüne kadar yılmadığımız gibi bundan sonra da inandığımız yola Türkiye'nin bekası için el ele birlikte yürüyeceğiz. MHP ve AK Parti olarak biz sadece 31 Mart için gücümüzü birleştirmedik, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve zorluklar karşısında biz de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek için Cumhur İttifakı'nı kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan bu ittifakın amacı, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmaktır çünkü bizim 'Büyük Türkiye' idealimiz var. Bu hedeflerimize; 2023, 2053, 2071'e güçlü bir Türkiye olarak, güçlü bir Türk milleti olarak ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz budur."

"Siz PKK'nın kuklasısınız"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin bekası için kurulduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nda vatanını, milletini sevenler ile bayrak, vatan, devlet için şehit olmaya hazır olan vatanseverlerin bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu birlikteliğin pazara kadar değil mezara kadar süreceğini belirtti.

Kendilerinin karşısında da başka bir ittifak olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "CHP var, İP var, HDP var. Tamam siyasi partiler var. Peki bu ittifakın içinde olan, burada da CHP'nin adayını destekleyen HDP kimin güdümünde? Kandil'in güdümünde değil mi? PKK'nın güdümünde değil mi? Meclis'te bütçe konuşmalarında da yüzlerine söyledim. Siz PKK'nın kuklasısınız. PKK izin vermezse konuşamazsınız bile. Doğru mu? Doğru. Peki PKK bu koalisyonun içinde değil mi? DHKP-C yok mu? FETÖ yok mu? Tüm terör örgütleri yok mu?" ifadelerini kullandı.

"Liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir"

Çavuşoğlu bölücülere, terör örgütlerine karşı olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da söyledim, altını çizerek bir kere daha söylüyorum. CHP Grup Başkanvekili de suç duyurusunda bulunacakmış, bulunsun. CHP marjinalleşen bir partidir. Tıpkı Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri yok mu? Var. Peki ben size daha da ötesini söyleyeyim. CHP'nin içinde DHKP-C'liler vardır. PKK ile DHKP-C arasında bir fark var mı? Hepsi birlikte Türkiye'ye saldırıyorlar, Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Sen önce içindeki hainleri temizle temizleyebiliyorsan. Nerede kaldı Atatürk'ün CHP'si. Bunlar Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinen asalaklardır. Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi ulaştırmak isteyenler işte buradadır, liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'dir. İşte tüm bunları göz önünde tutarak bize düşen daha çok çalışmaktır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki "Sembol Yasası"na da değindi.

"Bozkurt" işaretinden rahatsızlık duyanlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Avusturya dedi ki 'PKK sembollerini engelleyecek bir yasa çıkaracağız.' Bir baktık ki yasaklanan semboller içine 'Rabia' ve 'Bozkurt' işaretini de koymuşlar. Ben de Dışişleri Bakanına, 'İnşallah Avusturya'ya ilk geldiğim zaman bir elimde Bozkurt, diğer elimde Rabia işaretiyle gireceğim.' dedim. Bizleri yasaklar yıldıramaz. Biz yasaklarla mücadele için geldik. Bizleri yolumuzdan kimse çeviremez." diye konuştu.

"Birlikte destan yazacağız"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da 29 gün sonra çok önemli bir seçimin gerçekleşeceğini hatırlattı.

Bu seçimlerde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçilmeyeceğini vurgulayan Büyükataman, Türkiye'nin çok önemli ve kritik bir süreçten geçtiğini anlattı.

Büyükataman, 15 Temmuz'u asla hatırdan uzak tutmayacaklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz'da arzu ettiklerine ulaşamayan, hesaplarını hayata geçiremeyen, yarım kalmış hesapları için fırsat kollayan iç ve dış odaklara, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle, nasıl 24 Haziran'da bu hesapları boşa çıkarmışsak, aynı anlayış ve hassasiyet içinde bu çevrelere bir kez daha birlikte ders vereceğiz. Birlikte, bu ülkenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana, destan yazarak Allah'ın izniyle bir kez daha göstereceğiz. Burada bulunan, bulunmayan bütün arkadaşlarımıza ulaşarak, sevdası Türkiye olan, sevdası Bursa olan bütün hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle sıkmadık el bırakmayacak, çalmadık kapı bırakmaksızın bu 29 günü birlikte değerlendireceğiz ve inanıyorum ki Bursa'da Cumhur İttifakı bir kez daha, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi destan yazacak ve Türkiye'nin geleceği, Bursa'mızın yarınları adına karanlık hesaplar içinde olanların oyunlarını boşa çıkartacak."

Emek Bilgi Evi'nin açılışına, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile vatandaşlar katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, program öncesinde Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA