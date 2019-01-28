Bu İttifaka Halel Getirmemek İçin Her Şeyi Yapacağız"

AK Parti ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı"nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, "Vatan sevgisi ve Türk milletine mensubiyet şuuru bulunan bu ittifaka halel getirmemek için elimizden gelen her şeyi hep beraber yapacağız." dedi.

Ergün, MHP'nin 6 ilçe belediye başkanı adayıyla AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'yi ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti'lilerle bir araya gelen Ergün, geçmişte AK Parti ile aralarında bazı sorunlar yaşandığını belirterek "Geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Düne değil, yarına ve bugüne bakmamız lazım. Çeşitli zamanlarda ülke geçmişinde hiçbir zaman bir araya gelemez denilen siyasi partiler geçmiş dönemlerde çeşitli koalisyon ortaklarıyla bu ülkeyi yönetmeye talip olmuşlardır ve ülkenin menfaati, birlikteliği için bir arada çalışmışlardır." diye konuştu.

Her iki partinin de Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar özümsediğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Vatan sevgisi ve Türk milletine mensubiyet şuuru bulunan bu ittifaka halel getirmemek için elimizden gelen her şeyi hep beraber yapacağız. Bundan kimsenin şüphe duymaması lazım. Amacımız burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 17 ilçede belediye başkanlığını almak. Bunun için gerekli çalışmayı ve gayreti göstereceğiz."

AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli ise Ergün'e, seçim çalışmalarına kendilerini ziyaret ederek başladığı için teşekkür etti.

Türkiye'nin 2016 yılından bu yana yaşadığı sürecin Cumhur İttifakı'nın varlığını gerekli kıldığına dikkati çeken Mersinli, "Bizler iki genel başkanın bir araya gelerek ortaya koyduğu Cumhur İttifakı'nı Manisa'da AK Parti ve MHP olarak çok benimsiyoruz ve sonuna kadar destek oluyoruz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde 17 ilçemizde ve büyükşehirimizde herhangi bir ayrım gözetmeden, 'ama' dahi demeden seçmenlerimiz bize oy verecek." ifadelerini kullandı.

Mersinli, Cumhur İttifakı'nın Manisa'da başarılı olması için ellerinde gelen bütün çabayı göstereceklerini, 31 Mart'ta seçimden zaferle çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA