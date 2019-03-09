Bu İttifaka Destek Olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu seçimler iki eksenli seçimdir. Birinci eksen bir tarafta bir şer ittifakı var. Bir tarafta da milletin, cumhurun kendisinin ittifakı var, bu ittifaka destek olacağız." dedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Karagedik Mahallesi Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, programda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti.

Yerel seçimler öncesi yapılan ittifaklara değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu seçimler iki eksenli seçimdir. Birinci eksen bir tarafta bir şer ittifakı var. Bir tarafta da milletin, cumhurun kendisinin ittifakı var, bu ittifaka destek olacağız. 24 Haziran'da bir vize alındı sizden. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na 'Bu ülkeyi sen yönet.' dediniz. '2023'e kadar idare et.' Şimdi bir yerel seçime doğru gidiyoruz. Bana göre önümüzdeki seçimlerin en önemlisidir. Bu yerel seçimlerde oy oranlarında geçen seçimlere göre bir miktar düşme olursa, şer ittifakı, illet veya zillet ittifakı gelecekler hem sizlerin hem de bizlerin başlarını şişirecekler. Diyecekler ki 'Hadi seçime gidelim.' Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlardan 31 Mart seçimlerinde hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı adaylarına destek vermelerini talep etti.

"Bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bin yıllık kardeşliği birbirinden koparmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Karakaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bu toprağın insanıyız. Bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Dünyanın hangi coğrafyasına bakarsanız bakın Türk'ün olduğu yerde Kürt, Kürt'ün olduğu yerde Türk vardır. Amerikalı yok, PKK'lısı yok, FETÖ'sü yok. 15 Temmuz saldırısı yapıldı. En yakından yaşayanlarda biri de Karagedik'ti. Türksat'a, Polis Akademisine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Genelkurmay Başkanlığına, tanklarla çıplak elleriyle sokağa çıkanların üzerine yürüdüklerine hepimiz şahit olduk. O gün hepimiz etnik kökene bakmadan sokaklara çıktık. O gün bu ülkeyi, devleti, hükümeti işgale kalkışanlara karşı hep birlikte durduk. 251 kardeşimizi şehit verdik, 2 bin kardeşimiz yaralandı."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de seçimde Cumhur İttifakı'nın karşısında başını CHP'nin çektiği bir ittifakın olduğunu anımsattı.

Bu oluşumu yıkım ittifakı olarak nitelendiren Şahin, "Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bu ülkeye tek bir çivi çakmış değil, tek bir eser bırakmış değil, milletin derdi ile dertlenmiş bir siyasi anlayış değildir. Bunlar imam hatip okullarının kapısına kilit vuran, başörtülü kardeşlerimizin başındaki, namusumuz bildiğimiz o başörtüsüne kirli ellerini uzatan bir anlayıştır. Bu anlayışa bir kez daha 31 Mart tarihinde çok güçlü bir şekilde mesaj vermeliyiz, 'Dur' demeliyiz." diye konuştu.

Beraberindekilerle Karaali Mahallesi'ne giden Bakan Pakdemirli, çiftçilerin ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi alarak, seçimler için Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Kaynak: AA