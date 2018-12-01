Bu İttifak Cumhurla Devam Edecektir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın dönüşüyle beraber bu süreç daha da şekillenmiş olacak." dedi.

Bakan Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek, Şahin'i yeniden AK Parti'den aday gösterilmesi nedeniyle kutladı.

Gaziantep'e bir kadın eli değerek önemli hizmetlerin verildiğini ifade eden Gül, Şahin'in çalışmalarıyla kentin önemli aşamalar kaydettiğini anlattı.

Şehrin daha yaşanabilir hale geldiğini, kalfalık döneminde önemli işler başaran Şahin'in yeni döneminde de ustalık eserlerini ortaya çıkaracağına değinen Bakan Gül, kentin gelecek 5 yılda daha önemli işler ortaya koyacağına inandığını vurguladı.

Gül, Cumhur İttifakı'nda gelinen son süreçle ilgili bir soru üzerine, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli arasında görüşmeler gerçekleşti. Bunun sonucunda da iki partinin yetkilileri görüşmeleri sürdürüyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın dönüşüyle beraber bu süreç daha da şekillenmiş olacak. Tekrar görüşmeler yapılacak. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin huzurunu, bekasını bozmak isteyenlere karşı, cumhurun oluşturduğu bir ittifaktır Cumhur İttifakı. Yani seçimlerden ve şunun-bunun belediye başkanı olmasından da öte ortak mefkurenin adıdır Cumhur İttifakı. Bu nedenle bu mana yürüyecektir. 15 Temmuz'a karşı dik duruşun anlamı olan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin demokratik dönüşümü anlamında yol arkadaşlığıdır. Bu ittifak cumhurla devam edecektir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları da bu anlama yöneliktir. Bu birlikteliğin, yine partilerin ve şahısların değil, ülkemizin geleceği ve bekası için anlamlı işler yapacağını, güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum."

"Çingene Kızı'nın yalnızlığı ortadan kaldırıldı"

ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden alınarak geçtiğimiz günlerde Gaziantep'e getirilen "Çingene Kızı"nın parçalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gül, şunları söyledi:

"Çingene Kızı'nın eksik parçaları Türkiye'ye döndü. Bunun için de başkan Fatma Şahin'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Çingene Kızı'nın tüm eksiklikleri tamamlandı ve yalnızlığı ortadan kaldırıldı. İnşallah yakın zamanda tüm Türkiye'yi Gaziantep'e bekliyorum. Biz çocukluk dönemlerimizde Belkis Kazılarını yürüyerek gide, izlerdik. Parçaların 10 bin kilometre ötede olması bizi hep üzüyordu. Parçaların asli yerine gelmesi çok sevindirici bir durum. Zeugma ve Çingene Kızı, Türkiye'nin ve Gaziantep'in kültürel değerleri için çok önemliydi."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 8 Aralık'ta Çingene Kızı'nın parçalarının lansmanının yapılacağını hatırlatarak, meraklılarını kente davet etti.

Polislere çikolata ikramı

Nizip ilçesinden Gaziantep'e gelirken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kullanan bakan Gül, otoyolda nöbet tutan polis ve askerleri görünce yanlarında durdu, onlarla sohbet ederek, çikolata ikramında bulundu.